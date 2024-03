Babiš si nedával servítku pred ústa: Šimečku označil za zeleného šialenca, nevynechal ani Čaputovú

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/AP/Petr David Josek)

"Teraz vám poviem prečo sa to všetko deje, viete prečo sa to deje, pretože, títo progresívci teraz chcú a potrebujú. A politici koalície to robia, aby sa nestal prezidentom Peter Pellegrini. O to tu ide, preto tu bol Šimečka a sedel s Pirátmi,“ povedal na úvod svojho prejavu Babiš v Poslaneckej snemovni.

"A kto je to Šimečka? No vyslanec Bruselu. Je za migráciu, tiež asi chce aby Slovensko prišlo o veto. Zelený šialenec. To sú oni, Progresívne Slovensko,“ pustil sa Babiš prekvapivo ostro do slovenskej opozičnej strany. Vo svojom prejave následne prešiel k prezidentke Zuzane Čaputovej. "Nikdy ma ako premiéra neprijala a ani nenavštívila. Chodila sem za ‚pražskou kaviarňou‘ a podporovala Petra Pavla za prezidenta. Super nie? To je tá politika, takto sa to robí,“ povedal.

Babiš si myslí, že česká vláda začne znova rokovať so slovenskou 6. apríla, kedy sa na Slovensku koná druhé kolo prezidentských volieb. "No a keď bude po voľbách, tak možno pán premiér, svetový štátnik a líder sa uráči a budú hovoriť so slovenskou vládou. Aké smiešne, aké trápne“ skritizoval premiéra Babiš. Do pozornosti dal tiež vládnu aktivitu, ktorú nazval propagandou. „Už si idú na Twitteri, že musia presadiť na Slovensku toho správneho prezidenta, však sa im to podarilo, úradníčka z Pezinku sa stala hlavou štátu, super,“ povedal Babiš uštipačne.

Podľa Lipavského začína byť Babiš bezpečnostným ohrozením Česka

Podľa ministra zahraničných vecí Jána Lipavského (Piráti) začína byť kvôli svojim výrokom Andrej Babiš bezpečnostným ohrozením Česka. Lipavský to povedal v diskusnej relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca.

"Mne príde, že už začína byť bezpečnostným ohrozením tejto krajiny, spôsob, ktorým podkopáva obranyschopnosť a medzinárodne politické postavenie našej krajiny," povedal Lipavský. Babiš podľa neho nevie o zahraničnej politike vôbec nič. "Vykonal úplne šialené veci s česko-poľskými vzťahmi, on sa nechal vodiť od (maďarského premiéra Viktora) Orbána v európskej politike úplne šialeným spôsobom," uviedol minister.

Česko má podľa Lipavského záujem pokračovať v česko-slovenských vzťahoch. "Chceme ich mať praktické, chceme ich mať vecné, rozhodne sa nič nezastavuje. Avšak, aby prebehlo medzivládne rokovanie, v ktorom je obsiahnutých mnoho symboliky a spolupatričnosti, tak táto chvíľa v tento moment nie je," povedal.