Lietadlo Ural Airlines muselo pristáť na poli. (Zdroj: Twitter/Ruptly)

Budú musieť Putinove lietadlá čoskoro uzemniť? Po sérii incidentov v ruských aerolinkách vyvstáva otázka, či príčinu nemožno hľadať v dôsledkoch západných sankcií uvalených po vypuknutí vojny na Ukrajine. Objavujú sa správy o narastajúcich bezpečnostných problémoch a nehodách.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 719 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ruské lietadlá sa rozpadajú a nedajú sa opraviť

Odkedy sa v dôsledku sankcí obmedzili opravy a údržba západných lietadiel, došlo v Rusku k nárastu leteckých nehôd. Najnovším incidentom, ktorý ilustruje zúfalú situáciu ruského leteckého priemyslu, je núdzové pristátie Airbusu A320 Ural Airlines na pšeničnom poli v Novosibirsku (Sibír). Havarované lietadlo, ktoré bolo na zemi šesť mesiacov od havárie vlani v septembri, sa jednoducho nedá opraviť a teraz sa rozpadá na zemi, píše Express.co.uk.

Keďže letecká spoločnosť nemá prístup k náhradným dielom ani technickým aktualizáciám v dôsledku sankcií uvalených po invázii Vladimira Putina na Ukrajinu, spoločnosť Ural Airlines údajne zaplatila jeden milión rubľov (necelých 10 000 eur) farmárovi, na ktorého majetku stroj teraz stojí.

Čoraz viac Putinových lietadiel má nehody

V decembri bol Boeing 737 S7 Airlines nútený núdzovo pristáť na Sibíri kvôli problémom s motorom, zatiaľ čo Airbus Rossiya Airlines utrpel v ten istý deň podobnú poruchu pri meste Mineralnyje Vody. Štátna letecká spoločnosť Aeroflot sa tiež musela potýkať s poruchami podvozku a vztlakových klapiek na jednom zo svojich Boeingov 777. Toto už nie sú ojedinelé prípady.

Zhromažďovanie dát Centrom pre vyhodnocovanie údajov o pádoch prúdových lietadiel (JACDEC) ukazuje, že počet bezpečnostných incidentov týkajúcich sa ruských lietadiel sa od roku 2022 viac ako zdvojnásobil. Skutočný počet však môže byť ešte vyšší, „keďže veľa incidentov zostáva neohlásených a na udržanie letovej spôsobilosti flotily sa používajú zachránené časti lietadiel,“ píše Express.co.uk.