Predsedom hnutia ANO bude ďalšie dva roky opäť Andrej Babiš

Andrej Babiš (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Hnutí ANO si zvolilo své vedení. Předsedou bude dál Andrej Babiš. Na celostátním sněmu v Praze ho podpořilo 88 z 98 delegátů, devět se jich zdrželo a jeden byl proti. Ve funkci 1. místopředsedy pokračuje Karel Havlíček. O místa čtyř řadových místopředsedů se nakonec ucházeli… pic.twitter.com/j7ra1IQIK0 — ČT24 (@CT24zive) February 10, 2024

Babiš získal od 98 hlasujúcich delegátov na volebnom zjazde strany 88 hlasov. Nominácie obdržal zo všetkých 14 českých krajov a nemal nijakého protikandidáta. Babiš je pritom predsedom hnutia ANO už dvanásť rokov.

archívne video

Babiš: Najväčší odpad je, keď ľudia zneužijú choré deti proti politikom (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

"Veľmi ďakujem, nepoviem, že som to nečakal. Zvolili ste si prácu, drinu a ťah na bránu," reagoval Babiš. "Musíme vyhrať európske voľby... Nepodliehajme nejakému klamu, že to máme isté. Nemáme," povedal v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Hlavnou skúškou pre ANO však podľa neho budú budúcoročné voľby do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu.

Babiš stojí na čele ANO od jeho založenia v roku 2012

Novinky pritom poukazujú na to, že už pred dvomi rokmi Babiš vyhlasoval, že sa o post predsedu hnutia znovu uchádzať nebude, no svoj postoj napokon zmenil. Babiš v sobotu priznal, že vlani uvažoval o odchode z politiky. Napokon sa v nej však podľa vlastných slov rozhodol zostať pre podporu, ktorú mu prejavili členovia hnutia i verejnosť. Za podpredsedu hnutia ANO bol v sobotu zvolený Karel Havlíček, ktorý taktiež nemal žiadneho protikandidáta.