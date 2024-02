Česko sa pri hlasovaní o migračnom pakte Európskej únie zdrží

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Dejong)

archívne video

Matúš Šutaj Eštok o situácii k migrantom (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

"V porovnaní s tým, na čom sa ČR podieľala v rámci českého predsedníctva a dokázala presadiť celý rad veľmi užitočných vecí, tak, bohužiaľ, tá súčasná verzia pozmenená rokovaním s Európskym parlamentom prináša väčšiu mieru byrokracie," vysvetlil Kupka. Dodal, že návrh tiež spomaľuje niektoré oblasti, ktoré česká vláda považuje za kľúčové pri riešení otázky migrácie v Európe, a to ochranu vnútorných hraníc a čo najrýchlejšiu návratovú politiku.

Dôvody postoja českej vlády

Podľa ministra zdravotníctva Vlastimila Válka je zásadné, že návrh obsahuje nemožnosť prerozdeľovania a nulovú povinnosť prijímať migrantov. "My sme chceli ešte viac obmedziť niektoré byrokratické kroky. To sa to úplne nepodarilo a z tohto dôvodu sa zdržiavame," spresnil dôvody postoja českej vlády.

archívne video

Podľa Demokratov Fico straší migrantmi, prekrýva korupčné kauzy blízke SMERU (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v decembri dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. Tá počíta so zavedením jednotného postupu na vonkajších hraniciach EÚ či s urýchlením deportácie tých migrantov, ktorým úrady zamietli žiadosť o azyl. Mali by tiež vzniknúť zariadenia pre migrantov, kde by mali ostávať až do rozhodnutia o azyle. Vytvoriť by sa mal takzvaný mechanizmus solidarity s krajinami na juhu Únie, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom.

Český premiér Petr Fiala aj minister zahraničných vecí Jan Lipavský v decembri zhodu na pravidlách privítali, Lipavský to označil za "dobrú správu" a dodal, že ČR migračný pakt podporuje. Proti boli opozičné hnutia ANO a SPD. Expremiér a predseda ANO Andrej Babiš vtedy pakt označil za "šialený". Fiala na jeho slová reagoval, že európskej politike nerozumie.