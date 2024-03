Nový reťazec na Slovenskú robí nábor pracovníkov: Takéto vysoké platy ponúkajú, Poliaci závidia!

Poľský maloobchodný reťazec Biedronka by mal na Slovensku otvoriť svoje brány už koncom roka (Zdroj: Biedronka)

BRATISLAVA – Poľský maloobchodný reťazec Biedronka by mal svoje predajne na Slovensku otvoriť už koncom tohto roka. Záujemcov o prácu v ich reťazci už lákajú na atraktívne ponuky a ponúkajú dokonca aj prácu na diaľku.

Maloobchodný reťazec ponúka podľa poľských médií viac ako priaznivé sumy. Na jednej pozícii mesačný plat dosahuje až 3500 eur v hrubom. Tento reťazec nie je pre Slovákov neznámou. Z prihraničných obcí a miest už Biedronku poznajú.

Věra Jourová o ohrození slobody verejnoprávnych médií na Slovensku (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Na slovenských pracovných portáloch sa objavilo už päť ponúk, ktoré lákajú na mimoriadne zaujímavé platové ohodnotenie. Na poľskom trhu už majú viac ako 3500 predajní, pôsobia v 1100 mestách a so svojimi 17 distribučnými centrami a kanceláriami je Biedronka najväčším zamestnávateľom v Poľsku. Na Slovensku aktuálne ponúkajú pozície ako Category Manager, Tax Manager, Controlling Analyst, Buying Specialist a IT Infrastructure Manager. Ide o vyššie pracovné pozície a plat sa pohybuje od 2000 do 3500 eur v hrubom.

Zatiaľ všetky ponuky umožňujú aj občasnú prácu z domu, na diaľku a nástup ponúkajú podľa dohody alebo k 1.5. 2024. Vyžadovaná je však znalosť anglického jazyka na vynikajúcej úrovni (C1).

Poľský diskontný reťazec Biedronka patriaci pod portugalskú spoločnosť Jerónimo Martins by mal svoje brány na Slovensku otvoriť už koncom tohto roka. Túto informáciu potvrdila ešte na jeseň minulého roka riaditeľka firmy Jerónimo Martins Ana Luisa Virginia.