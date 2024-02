AKTUÁLNE Varšava je na nohách: Vzdušným priestorom Poľska preletela ruská raketa!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VARŠAVA - Poľská armáda v reakcii na situáciu na východnej hranici varuje civilných užívateľov vzdušného priestoru pred možnou zosilnenou aktivitou vojenských lietadiel. Výstraha platí od pondelka až do mája. V tomto čase môže dôjsť vo vzdušnom priestore Poľska k neplánovaným vojenským aktivitám súvisiacim so zaistením bezpečnosti.

Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky v súvislosti s ďalším rozsiahlym vzdušným útokom, ktorý v noci na piatok druhého februára podniklo Rusko na Ukrajinu. Oznámila to poľská armáda na sociálnych sieťach s tým, že jedna z ruských rakiet narušila aj poľský vzdušný priestor.

"Za účelom zabezpečenia bezpečnosti poľského vzdušného priestoru boli aktivované dve dvojice stíhačiek F-16 a spojenecké tankovacie lietadlo," uviedla poľská armáda s tým, že najprv vzlietli dva americké a potom dva poľské lietadlá. Poľská agentúra pre leteckú navigáciu vydala druhého februára na žiadosť armády správu NOTAM (Notice To Air Missions) N604/2024, že v čase od 5. februára do 5. mája "môže dôjsť k neplánovaným vojenským aktivitám súvisiacim so zaistením bezpečnosti štátu".

Informujemy, że opublikowane 02.02.2024 roku przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej @PANSA_PL ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej NOTAM N0604/2024, zostało opracowane i opublikowane w porozumieniu z Dowództwem Operacyjnym RSZ.



Cieľom správy je upozorniť civilných užívateľov vzdušného priestoru na možnú zvýšenú aktivitu vojenských lietadiel vo východnej oblasti vzdušného priestoru v reakcii na situáciu ohrozenia na východnej hranici. "Varovanie je rutinnou správou vydávanou v prípade potreby zaistenie bezpečnosti prevádzky v poľskom vzdušnom priestore," uverejnil poľský portál Gazeta.

Ruská raketa

Štart stíhačiek armáda spomenula v súvislosti s rozsiahlym piatkovým ruským vzdušným útokom na Ukrajinu, ktorý si podľa predbežných informácií vyžiadal desiatky zranených. Použité pri ňom boli podľa ukrajinských úradov aj hypersonické strely Kinžal.

Náčelník poľského generálneho štábu Wieslaw Kukula v reakcii na udalosti uviedol, že do vzdušného priestoru jeho krajiny zrejme vletela ruská raketa a po troch minútach ho opäť opustila. Ukrajina ten deň čelila doteraz najrozsiahlejšiemu ruskému vzdušnému úderu.