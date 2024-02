Zvrátená zábava mládeže v Spišskej Novej Vsi: Vytvorili si gangy a v tme napádajú ľudí... Bodujú si to!

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj, Getty Images)

V Spišskej Novej Vsi pôsobia detské a mládežnícke gangy, ktoré v tme napádajú nevinných ľudí a často útočia od zadu. Informovala o tom televízia TA3 s tým, že kvôli tomu je v najvyššej pohotovosti mestská aj štátna polícia.

Na zozname členov mládežníckych gangov má už mestská polícia 28 mien a všetky informácie odovzdáva štátnej polícii. Jej príslušníci sú tiež v teréne a nie vždy v uniformách. Štátna polícia nateraz nechce poskytnúť bližšie informácie, nakoľko "by to mohlo zmariť alebo sťažiť vyšetrenie veci."

Jednu rodinu napadli niekoľkokrát

Podľa TA3 asi pred pol rokom dostal syn manželov Frankovcov kopanec do hlavy a gangu unikol len o vlások tým, že preskočil plot neznámeho rodinného domu. Gang však s chlapcom ešte neskončil a pred mesiacom si ho znovu odchytil, kedy na neho zaútočili päsťou do tváre. O pár dní neskôr ho napadli po tom, ako vyšiel z pizzerie.

“V polmetrovej výške ho držal za vlasy, kopal ho do tváre. Privolali sme políciu, šli sme na urgent. Lekár zvážil, že je nevyhnutné cétečko mozgu, chirurgické ošetrenie, očné ošetrenie prípadne neurologické ošetrenie. Dodnes je na péenke a o psychických traumách ani nehovorím," uviedla matka napadnutého chlapca.

Napadnutím syna sa to však neskončilo. Gang, ktorý sa podľa informácií stretáva spravidla vedľa cyklochodníka pri čerpacej stanici blízko centra Spišskej Novej Vsi, si napokon pred niekoľkými dňami podal aj otca napadnutého chlapca. “Slovne nás atakovali, že aha, to je otec toho, čo si mu zbil syna. My sme zareagovali, čo prosím? Kto kričí? Nasledovala rana zľava a sprava na manželovu tvár - na 50-ročného chlapa," opísala pre TA3 situáciu Franková. Napadnutý otec si však myslí, že polícia robí svoju prácu dobre. Verí, že páchateľov vypátrajú situáciu vyriešia.

Podľa mestskej polície však toto nie je jediný mládežnícky gang, ktorý pôsobí v Spišskej Novej Vsi. “Zatiaľ vieme o dvoch skupinách osôb, mladíkov. Sú od ôsmakov a deviatakov až po stredné školy. Majú novú formu zábavy. Napádajú vo večerných hodinách nevinných ľudí pohybujúcich sa po centre mesta aj po tichších lokalitách," povedal pre televíziu náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Chroust.

Gangstri si vytvorili plán hry, v ktorom získavajú body

Mladí gangstri majú svoje pravidlá a hierarchiu, na ktorej vrchole stojí ten, kto získa najviac bodov. Ak má napadnutý 60 rokov, útočník získa 10 bodov. Ak má 50, získaných bodov bude 20 a takto to pokračuje ďalej.

Podľa Chrousta je pointa v tom, že ľudí napádajú spravidla odzadu. "Môže sa stať, že tá osoba padne na zem, rozbije si hlavu, dostane otras mozgu a nerád by som sa dožil toho, že nám tu niekto v noci primrzne, a potom asi už bude neskoro,” vysvetľuje.

Podľa psychologičky Martiny Barillovej je podstatné na zastavenie tohto teroru tiež vedieť, kde má rodič svoje dieťa. “Ako rodič by som asi mala poznať ľudí, ktorí ovplyvňujú moje dieťa," dodáva.

Toto mesto nie je jediné

Spišská Nová Ves nie je jediné mesto, ktoré zápasí s mládežníckymi gangami. Aj mestská polícia v Poprade prijala počas januára niekoľko podnetov súvisiacich s vyčíňaním gangu mladistvých. Tiež v spolupráci so štátnou políciou prijali spoločné opatrenia s cieľom eliminácie prípadného protiprávneho konania týchto maloletých a mladistvých osôb.