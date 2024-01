MIMORIADNY ONLINE Izrael má povoliť prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy: Nariadil to Medzinárodný súdny dvor

Proizraelskí aktivisti sa zhromažďujú pri Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) v holandskom Haagu v piatok 26. januára 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Post)

HAAG - Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu má dnes oznámiť prvé rozhodnutie v prípade sťažnosti, v ktorej Juhoafrická republika viní Izrael z genocídy v palestínskom Pásme Gazy. JAR žiada, aby súd v prvom kroku nariadil Izraelu zastaviť vojnové operácie v Pásme Gazy a zvýšiť humanitárnu pomoc tamojším civilistom. Aj keby ale súd Izraelu nariadil boje zastaviť, neočakáva sa, že by to Izrael urobil. Napríklad v marci 2022 ICJ nariadil Rusku okamžite zastaviť vojenské operácie na Ukrajine, čo sa tiež doteraz nestalo. ICJ zatiaľ nerozhoduje o tom, či Izrael genocídu pácha, alebo nie.

Naživo z Gazy

VIDEO: Počas operácií v Chán Júnise našli vojaci desiatky granátov a výbušnín používaných na streľbu z dronov: Počas operácií v Chán Júnise našli vojaci desiatky granátov a výbušnín používaných na streľbu z dronov (Zdroj: X/IDF)

18:29 Európska únia očakáva okamžitú implementáciu rozhodnutia súdu Organizácie Spojených národov, že Izrael musí zabrániť genocídnym činom v palestínskom Pásme Gazy.

Najvyšší súd OSN - Medzinárodný súdny dvor (MSD) - v piatok Izraelu nariadil prijať okamžité opatrenia, ktoré umožnia prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a riešenie nepriaznivých životných podmienok Palestínčanov. Izrael musí tiež podniknúť opatrenia, ktorými zabráni a potrestá priame podnecovanie na páchanie genocídy vo vojne v Pásme Gazy.

18:28 Spojené štáty v piatok dočasne pozastavili financovanie Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) po tom, čo táto organizácia prepustila niekoľkých svojich zamestnancov pre podozrenia z účasti na útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

17:52 Americké námorníctvo v piatok zostrelilo raketu vypálenú jemenskými povstalcami, ktorí už dva mesiace podnikajú útoky na medzinárodnú lodnú dopravu v Červenom mori a okolí. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

16:52 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok privítal rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý svojím predbežným opatrením nariadil, aby Izrael podnikol kroky na zabránenie genocíde a na zlepšenie humanitárnej situácie v palestínskom Pásme Gazy. Erdogan súčasne vyjadril nádej, že tento verdikt zastaví útoky Izraela na palestínskych civilistov.

16:43 Palestínske islamistické hnutie Hamás dnes zverejnilo na telegrame nové video, na ktorom sa objavili tri ženy v zajatí, z ktorých dve sa predstavili ako vojačka izraelskej armády. Informovali o tom spravodajský server The Times of Israel a agentúra AFP.

16:34 Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v piatok oznámila, že začala vyšetrovať niekoľkých svojich zamestnancov podozrivých z účasti na útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra a ukončila s nimi pracovný pomer. Informovala o tom agentúra Reuters.

16:04 Juhoafrická republika v piatok privítala rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý svojím predbežným opatrením nariadil, aby Izrael podnikol kroky na zabránenie genocíde a na zlepšenie humanitárnej situácie v palestínskom Pásme Gazy.

15:35 Palestínske vedenie víta rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý svojím predbežným opatrením nariadil, aby Izrael podnikol kroky na zabránenie genocíde a na zlepšenie humanitárnej situácie v palestínskom Pásme Gazy. V televíznom prejave to uviedol minister zahraničných vecí Palestínskej samosprávy Rijád al-Málikí, informoval web France 24.

14:50 Dve rakety, ktoré zrejme mierili na loď pri pobreží Jemenu, v piatok explodovali, no nespôsobili žiadne škody ani zranenia. Oznámila to britská armáda, informuje o tom agentúra AP. Útok sa odohral v Adenskom zálive juhozápadne od jemenského mesta Aden, spresnila britská armáda.

14:30 Medzinárodný súdny dvor (MSD) so sídlom v Haagu v piatok Izraelu nariadil, aby povolil prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Takisto žiada, aby Izrael obmedzil straty na životoch a škody, nenariadil mu však zastaviť vojenskú operáciu v Gaze. Informujú o tom správy z AP a AFP.

Proizraelskí aktivisti sa zhromažďujú pri Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) v holandskom Haagu v piatok 26. januára 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Post)

Príbuzní rukojemníkov držaných radikálmi z palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy a ďalší Izraelčania už tretí deň demonštrujú na priechode Kerom Šalom, čo je jeden z dvoch priechodov, ktorým sa Palestínčanom dostáva humanitárna pomoc. Protestujúci sa snažia blokovať vstup kamiónov s pomocou do Gazy a chcú v tom pokračovať, kým Hamas neprepustí všetkých rukojemníkov. Podľa serveru The Times of Israel (ToI) majú dnes na prechod Kerom Šalom doraziť stovky ďalších demonštrantov a protesty z rovnakého dôvodu sa očakávajú aj na budúci týždeň v Jeruzaleme pred parlamentom.

11:51 Izraelská letecká spoločnosť El Al v piatok oznámila, že od konca marca zruší priame lety do Juhoafrickej republiky (JAR) v reakcii na výrazný pokles dopytu Izraelčanov po takýchto cestách. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

10:38 Pri ofenzíve v Pásme Gazy, ktorú Izrael začal vlani 7. októbra v reakcii na teroristické útoky palestínskeho hnutia Hamas na svojom území, už zomrelo najmenej 26.083 Palestínčanov, z toho 183 len za uplynulý deň. Informovali o tom tlačové agentúry s odvolaním sa na palestínske úrady spravované Hamásom. Izraelská armáda medzitým dnes ráno uviedla, že jej jednotky pri pokračujúcej ofenzíve v oblasti mesta Chán Júnis na juhu pásma zabili desiatky bojovníkov Hamasu.

7:27 Izraelská armáda vo štvrtok uviedla, že počas tri a pol mesiaca trvajúcej vojny zabila viac ako 9 000 bojovníkov Hamasu a stratila 220 vojakov.

5:54 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vo štvrtok vzhľadom na humanitárnu krízu v Pásme Gazy naliehavo vyzvala Izrael, aby sa pri svojich krokoch v meste Chán Júnis držal medzinárodného humanitárneho práva. TASR informuje podľa agentúry DPA.

Súd OSN v Haagu by dnes mohol nariadiť Izraelu zastavenie vojnových operácií v Gaze

Izrael obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho operácia v Gaze je aktom sebaobrany pred palestínskym radikálne islamistickým hnutím Hamas. To vlani 7. októbra z Pásma Gazy zaútočilo na izraelské pohraničie, kde povraždilo na 1200 ľudí a asi 250 osôb unieslo do Gazy. Tú toto hnutie, považované Izraelom, EÚ či USA za teroristickú organizáciu, násilím ovládlo v roku 2007.

Izrael tvrdí, že dodržiava medzinárodné právo a snaží sa v Gaze minimalizovať civilné straty. Izraelská ofenzíva, ktorá sa začala 7. októbra, stála podľa úradov v Gaze životy asi 26.000 Palestínčanov, väčšinou žien a detí. Počet zahŕňa aj vyše 9000 zabitých členov Hamasu. Masívne bombardovanie podľa odhadu Svetovej banky zničilo v Pásme Gazy asi 45 percent obytných budov.

Palestínčania sa pozerajú na deštrukciu po izraelskom útoku v meste Rafah na juhu pásma Gazy v stredu 17. januára 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair)

Izraelská ofenzíva podľa organizácií OSN spôsobila v Pásme Gazy humanitárnu krízu, ktorá hrozí prerásť v hladomor. Izrael do oblasti púšťa len málo humanitárnej pomoci, ktorej distribúciu navyše sťažuje neustále bombardovanie. Podľa OSN v Pásme Gazy nie je nikde bezpečné. Asi 1,9 milióna z jeho 2,3 milióna obyvateľov muselo opustiť domovy, mnohí sa od októbra premiestňovali niekoľkokrát. Milión Gazanov prebýva na juhu v oblasti Rafáhu, kde žijú podľa OSN v katastrofálnych podmienkach. Nemajú dosť jedla ani vody a šíria sa tam infekčné choroby.

JAR podala na ICJ koncom decembra žiadosť o začatie konania so štátom Izrael, ktorý sa podľa JAR dopúšťa v Gaze genocídy okrem iného tým, že civilistom nezabezpečuje dosť jedla, vody, liekov, paliva ani bezpečný úkryt. "Všetky tieto činy možno pripísať Izraelu, ktorý nedokázal zabrániť genocíde a pácha genocídu v zjavnom porušení Dohovoru o genocíde (z roku 1948)," píše sa v žiadosti k ICJ. Tá viní Izrael aj z toho, že nepotrestal "verejné podnecovanie ku genocíde zo strany vysokopostavených izraelských úradníkov". Z "genocídnej rétoriky" právnici JAR pred súdom predminulý týždeň obvinili aj premiéra Benjamina Netanjahua či ministra obrany Joava Galanta. Obvinenia Izraela z genocídy podporujú niektoré arabské krajiny či Turecko, naopak napríklad Spojené štáty s ním nesúhlasia.