V nemocnici boli prezlečení za doktorov, zrazu vytiahli zbrane! VIDEO z brutálneho zásahu izraelských vojakov

Izraelskí vojaci uskutočnili zásah v nemocnici v Predjordánsku (Zdroj: Reprofoto/Al Jazeera, SITA/AP/Majdi Mohammed)

RAMALLÁH - Izraelskí vojaci v utorok ráno vtrhli do nemocnice na okupovanom Západnom brehu Jordánu a zastrelili tam troch Palestínčanov, uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva. Zásah v nemocnici potvrdila aj izraelská armáda s tým, že pri ňom zneškodnila členov teroristickej bunky Hamasu, informuje agentúra afp.

Izraelská armáda v Predjordánsku pravidelne podniká zásahy voči "ozbrojeným teroristom", ako označuje príslušníkov hnutia Hamas a ďalších militantných skupín. "Dnes ráno podstúpili mučenícku smrť traja mladí muži, ktorých zasiahli guľky okupačných síl, ktoré vtrhli do nemocnice ibn Síná v Džaníne," uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zdravotníctva Palestínskej samosprávy v Ramalláhu.

Vojaci boli prezlečení za doktorov

Riaditeľ tejto nemocnice pre AFP uviedol, že "izraelské sily sa dostali do zariadenia v utajení", pričom použili zbrane s tlmičmi. Útok sa podľa neho uskutočnil na rehabilitačnom oddelení nemocnice, kde sa jeden zo zastrelených mužov liečil. Izraelská armáda informovala, že "zneutralizovala" mužov, ktorí patrili k teroristickej bunke a ukrývali sa v uvedenej nemocnici ležiacej na severe Predjordánska. Jeden z nich údajne plánoval bezprostredne hroziaci teroristický útok.

Násilie na Západnom brehu sa zintenzívnilo po bezprecedentnom útoku na Izrael, ktorý podniklo radikálne palestínske hnutie Hamas vlani 7. októbra a ktorý si vyžiadal smrť približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov. Izrael v reakcii na to začal s ostreľovaním palestínskeho Pásma Gazy a neskôr i s pozemnou inváziou, ktorá si - podľa palestínskych zdrojov - doteraz vyžiadala najmenej 26.000 obetí - väčšinou žien a detí.

Podľa izraelskej armády k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je na zozname teroristických organizácii v EÚ aj USA, to popiera.

Od vypuknutia konfliktu na západnom brehu Jordánu prišlo o život najmenej 350 Palestínčanov. Mesto Džanín a priľahlý utečenecký tábor, ako aj mesto Nábulus sú považované za bašty radikálnych palestínskych formácií a preto sú aj dejiskom opakovaných razií izraelských bezpečnostných zložiek. Obe mestá spravuje Palestínska samospráva. Izrael okupuje Západný breh od šesťdňovej vojny v roku 1967, doplnila agentúra AFP.