Orbán sa pokúša o pravidelné vydieranie EÚ: V Bruseli si nateraz vydýchli, pomoc pre Ukrajinu zrejme prejde

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

archívne video

Ódor na summite EÚ vyvrátil Orbánove tvrdenia o bankrote Európskej únie (Zdroj: TASR/ Jaromír Novak)

V Bruseli sa už dýcha pokojnejšie. Podľa viacerých európskych diplomatov sa premiér Maďarska Viktor Orbán pomaly približuje k prijatiu peňazí pre Ukrajinu z rozpočtu Európskej únie (EÚ). Stať sa má tak aj napriek tomu, že EÚ zrejme neschváli všetko jeho požiadavky. Problém s finančnou pomocou nastal koncom minulého roka, keď maďarský premiér zablokoval pomoc svojmu susedovi. Podľa Politico malo ísť o sumu vo výške 50 miliárd eur na nasledujúce štyri roky.

Niečo za niečo

Orbán takýmto spôsobom reagoval na stopnutie eurofondov do Maďarska. Brusel ako dôvod uviedol, že v krajine panujú nedemokratické princípy. Pomoc Ukrajine od EÚ neprišla, pretože s ňou musela súhlasiť každá členská krajina. Inými slovami, Orbán drží EÚ v šachu. Premiér Maďarska sa drží svojho postu už neuveriteľných 17 rokov. Okrem toho otvorene podporuje politiku ruského prezidenta Vladimira Putina.

Nemenovaný diplomat zo štruktúr EÚ sa vyjadril, že decembrový summit bol budíček: "Začali sme si uvedomovať o čo (Orbánovi) v skutočnosti ide." Objavujú sa názory, že Orbán začína byť na EÚ prikrátky a už ju nie je schopný držať ako rukojemníka. EÚ v decembri uvoľnila Maďarsku 10,2 miliardy vo forme eurofondov, pričom Orbán následne schválil prístupové rokovania pre Ukrajinu do EÚ.

Ročné tranže

Ďalšie uvoľnenie financií pre Budapešť však už také jednoduché nebude. Orbán totiž navrhuje rozdeliť financovanie Ukrajine na ročné tranže, ktoré by si vyžadovali každoročný súhlas všetkých členov. Z praktického hľadiska by to Orbánovi dalo právomoc blokovať každý rok financovanie EÚ pre Ukrajinu alebo stláčať ústupky Bruselu za zrušenie jeho veta. "Je veľmi nepravdepodobné, že členské štáty prijmú riešenie, ktoré dáva Maďarsku šancu na pravidelné vydieranie," uviedol druhý nemenovaný diplomat EÚ.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalší Orbánov návrh je preskúmať financovanie Ukrajiny v polovici obdobia, teda v roku 2025. Medzi najsilnejšími podporovateľmi Ukrajiny je to však neakceptovateľné. "Vytvorilo by to chaos, ak by sme sa o 12 mesiacov znova stretli a jednomyseľne rozhodli, či Ukrajina dostane predĺženie finančných prostriedkov," uviedol predstaviteľ EÚ s tým, že je to v rozpore s logikou sedemročného rozpočtu EÚ, ktorý má ponúknuť stabilitu a predvídateľnosť.

Opatrenia proti vetovaniu

Na rokovací stôl by mohol dostať kompromis v podobe exekutívy, ktorá by Maďarsku preplatila splátky úrokových sadzieb z hotovosti za obdobie po pandémii. Komisia tiež zvažuje zavedenie "núdzovej brzdy", ktorá by uvalila na každú krajinu, ktorá namieta proti financovaniu Ukrajiny, odložiť platby a odsunúť jej diskusie na summitoch EÚ. Táto možnosť by však žiadnemu členskému štátu neumožnila vetovať platby. Akýkoľvek konečný kompromis však bude v konečnom dôsledku zahŕňať určité ústupky Maďarsku, ktoré bude Orbán doma považovať za víťazstvo.

(Zdroj: Getty Images)

Druhé veto smerom k financovaniu Ukrajiny by prinútilo hlavné mestá EÚ požiadať o takzvaný postup podľa článku 7 na pozastavenie hlasovacích práv Maďarska v Európskej rade. "Finančná pomoc je nevyhnutná na prechod kritickým obdobím vojny so stabilným finančným systémom, kde by sa všetky možné vnútorné zdroje sústredili na obranu. Naša finančná kapacita je oveľa obmedzenejšia ako tá v Rusku. Na vyrovnanie šancí je podpora pre nás nevyhnutná," vyhlásilo ukrajinské ministerstvo financií.