Fico musel pred odchodom do Bruselu nasadiť všetky zbrane: Chystajú sa zvláštne veci proti Maďarsku, hovorí

BRATISLAVA - Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico musel náhle zrušiť dôležité pracovné stretnutia. Dôvodom je choroba, ktorá ho podľa vlastných slov priklincovala k posteli. To bol zrejme aj dôvod, pre ktorý o deň posunuli plánované rokovanie vlády. Na štvrtkovej Európskej rade by však chýbať nemal a v Bruseli chce podporiť Maďarsko.

"Silná viróza, ktorá sa mi prejavila po náročnom programe na úrade vlády, ma dnes doslova priklincovala do postele. Musel som zrušiť dôležité stretnutie s veľvyslancami, vedenie strany a prípravu na zajtrajšiu vládu,“ informoval v utorok na sociálnej sieti Facebook Robert Fico.

Rokovanie vlády, ktoré bolo plánované na stredu, napokon presunuli na štvrtok 1. februára. "Nemám istotu, hoci som nasadil všetky zbrane, či zajtra budem môcť riadiť vládu s citlivým programom, ísť na eurovýbor do NR SR, potom mať dlhý videohovor s poľským premiérom Tuskom a na záver odcestovať do Štrasburgu na stretnutie s GT Rady Európy a predstaviteľmi tzv. Benátskej komisie k novele trestného práva,“ informoval Fico o svojom náročnom programe.

Urobí všetko, aby bol vo štvrtok ráno v Bruseli

Slovenský premiér by si ale veľmi nerád nechal ujsť štvrtkový mimoriadny summit lídrov členských štátov Európskej únie. "Musím urobiť všetko, aby som vo štvrtok ráno bol v Bruseli na Európskej rade, kde sa chystajú všelijaké zvláštne veci proti Maďarsku,“ dodal na záver Fico.

Hlavnou témou summitu EÚ je snaha dohodnúť sa na schválení balíka pomoci pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur. Na predchádzajúcom summite v decembri totiž Maďarsko zablokovalo všetky návrhy, ktoré sa týkali zvýšenia spoločného rozpočtu na roky 2024 – 2027 a ktoré automaticky obsahovali aj finančnú pomoc pre Ukrajinu.

Unikol tajný dokument

Ak by Maďarsko aj naďalej blokovalo odsúhlasenie pomoci Kyjevu, EÚ už vie, ako ho potrestať. Financial Times sa dostal k dokumentu, kde sa popisujú sankcie proti Budapešti. Lídri štátov Európskej únie sú pripravení zaviazať sa k zastaveniu všetkého financovania Maďarska a tiež oslabovať pozíciu krajiny na medzinárodných trhoch. To by viedlo k vyšším nákladom Maďarska, narastaniu jeho štátneho dlhu a oslabeniu forintu. Okrem toto sa podľa Politico uvažuje o odobratí hlasovacích práv Maďarska v EÚ.