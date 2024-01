Európsky preukaz uľahčí cestovanie ľudom so zdravotným postihnutím, tvrdí Nicholsonová

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRUSEL - Občania členských krajín EÚ so zdravotným postihnutím sú o krok bližšie k tomu, aby sa im výrazne zlepšili podmienky pre cestovanie v rámci Únie. Uviedla to vo štvrtok poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Lucia Ďuriš Nicholsonová po hlasovaní Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Nicholsonová ocenila, že výbor prijal návrh, v ktorom v mene liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) vystupovala ako hlavná spravodajkyňa pre smernicu EÚ o novom Európskom preukaze pre ľudí so zdravotným postihnutím.

archívne video

Branislav Ondruš na Rade EÚ o jednotnom európskom preukaze ZŤP osôb (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Výbor prijal svoju pozíciu k tejto smernici a zároveň odsúhlasil mandát pre vyjednávačov europarlamentu pre finálne rokovania o znení smernice s členskými štátmi (Rada EÚ). "Politické strany Európskeho parlamentu sú v postoji k smernici také jednotné, ako sa to pri návrhu novej legislatívy z dielne Európskej komisie stáva len málokedy. Ukazuje to, akú veľkú váhu prikladáme v europarlamente téme ľudí so zdravotným postihnutím," uviedla Nicholsonová.

Podľa nej ide o dôležitú legislatívu, po ktorej volali zdravotne postihnutí Európania viac ako 15 rokov. Spresnila, že vďaka celoeurópskej karte ZŤP bude môcť okolo 100 miliónov Európanov cestovať slobodnejšie a jednoduchšie. Hoci voľný pohyb garantujú zmluvy EÚ, ľudia so zdravotným postihnutím sa stretávajú s rôznymi prekážkami – od problémov s uznaním zliav pri doprave, vstupoch do múzeí či divadiel, cez pokuty pri parkovaní na vyhradených miestach v iných členských štátoch až po dlhé čakanie na uznanie hendikepu pri pobytoch za prácou alebo štúdiom.

Nicholsonová bude hlavnou vyjednávačkou v tejto záležitosti

"Som rada, že sme získali silný mandát na rokovania s členskými štátmi," povedala Nicholsonová, ktorá bude hlavnou vyjednávačkou EP v tejto záležitosti. Podľa nej je najvyššou prioritou rokovacieho tímu EP rýchle schválenie novej smernice ešte v tomto roku, do konca aktuálneho volebného obdobia.

Nicholsonovej cieľom je aj to, aby ľudia so zdravotným postihnutím nestratili podporu a sociálne dávky počas obdobia pracovného alebo študijného pobytu, keď v inom členskom štáte prebieha proces prehodnocovania ich hendikepu.

O európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím budú môcť požiadať držitelia národného preukazu ZŤP, ktorí chcú cestovať alebo sa chystajú na pobyt v inom členskom štáte. Preukaz prinesie rovnaké preferenčné zaobchádzanie, napríklad zľavy na dopravu, kultúru či asistenciu. Bude vydaný vo fyzickej aj v elektronickej podobe. A vylepšený európsky parkovací preukaz zabezpečí rovnaké podmienky pri parkovaní, ako majú ľudia s postihnutím v domovskej krajine.