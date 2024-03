Ďuriš Nicholsonová má toho dosť: KONIEC v politike! Tvrdé slová plné trpkosti a sklamania

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„O chvíľu mi vyprší mandát v EP a s ním moja politická kariéra. Končím. Už neviem reprezentovať krajinu, ktorej som prestala rozumieť. A už nevládzem byť terčom arzenálu bezbrehej nenávisti mizogýnnych uchylákov, ktorú mi štrnásť rokov nalievajú do slov ako každodenný fejsbúkový koktejl,“ napísala Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti.

archívne video

Lucia Ďuriš Nicholsonová o potrebe regulácie umelej inteligencie (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Dlhoročná politička tvrdí, že sa bojí súčasnej tváre Slovenska. „Zakaždým, keď som s rodinou v Štiavnici na chalupe, narážam do fašizoidných alfa samcov a mám strach, že mi hodia tehlu do hlavy alebo zápalnú fľašu do chalupy. Lebo som vraj cigánka, ku**a z Kanady, ktorá fajčila vtáky a rozťahovala nohy za postup v kariére, som zahraničná agentka a protislovenská vlastizradkyňa. Nechcem, aby sa v tej nenávisti utopili moje deti, ktoré nosia moje meno. Nechcem, aby nízky svet tradičných hodnôt, rusofilstva, násilia a mužskej hrubosti zaodetej do folklórneho úboru oblizoval moju 15-ročnú dcéru, z ktorej za hranicami rastie sebavedomá mladá dáma,“ uviedla.

Tretím jej dôvodom na odchod z politiky je podľa jej slov tichá časť Slovenska, ktorá mlčí, keď by mala kričať. „Tá slušná časť, ktorá sa nevie zomknúť. Politici sa blokujú na kandidátkach a zakazujú si navzájom vystupovať na mítingoch proti Ficovi. Spojiť sa nedokážu ani slušní ľudia v uliciach. Tisíce ľudí na námestiach sú stále len smietka z voličov súčasnej opozície a len promile z 1,3 milióna ľudí, ktorí vo voľbách volili ruských trollov, ktorí nenávidia ženy a polodementných zlodejov titulov, ktorí sa vyjadrujú zvukmi hladných tučniakov,“ tvrdí. Mlčiaca väčšina podľa nej „sedí doma, sleduje správy a fejsbúk a čaká, ako to celé dopadne. Zlo je silné, lebo dobro prestalo byť počuť. Je zaneprázdnené samo sebou.“

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Bývalá novinárka vstúpila do politiky so stranou SaS a v parlamentných voľbách 2010 bola zvolená za poslankyňu NR SR. SaS bola súčasťou koalície a Ďuriš Nicholsonová sa stala štátnou tajomníčkou na ministerstve práce. Vo funkcii zotrvala až do predčasného konca vlády v roku 2012. V roku 2016 bola za poslankyňu NR SR zvolená znova, pôsobila v opozícii. V roku 2019 úspešne kandidovala do europarlamentu, kde pôsobí doteraz. V roku 2021 opustila stranu SaS. V roku 2023 založila vlastnú politickú stranu Jablko. Päť jej členov kandidovala v posledných parlamentných voľbách na kandidátke Demokratov, strana sa však do parlamentu nedostala.