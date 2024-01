Vybavovanie dokladov sa stáva nočnou morou! Dlhé čakania a nedostupnosť termínov: Slová rezortu vás nepotešia

Na snímke oddelenie dokladov v Klientskom centre na Tomášikovej ulici v Bratislave (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Ak si majitelia starej verzie vodičských preukazov nestihli do 31. decembra 2023 preukaz vymeniť za nový, musia ho vymeniť po novom roku. Týka sa to vodičských preukazov vydaných medzi 1. januárom 1993 a 30. aprílom 2004. Koncom roka bol kvôli tomu citeľný nápor na pracoviská a ak ho niekto čakal od nového roka menší, musí byť sklamaný. Aj v januári je obrovský problém sa objednať na vybavenie dokladov, keďže pasy, občianske a vodičské preukazy sa vybavujú na jednom mieste.

(Zdroj: TASR - Martin Baumann)

"Klientske centrá vo veľkých mestách dlhodobo čelia náporu žiadateľov, keďže v nich o doklady žiadajú nielen domáci, ale aj ľudia, ktorí v meste pracujú, alebo doň za prácou dochádzajú. Logicky preto nie je možné napríklad na najväčšom pracovisku na Slovensku - v klientskom centre OÚ Bratislava - počas pracovného dňa vyhovieť všetkým žiadateľom, keďže jeho kapacity sú obmedzené," uvádza Tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

Čo má robiť občan, ktorý sa nevie dostať k termínu?

Rezortu sme sa pýtali, čo má robiť občan, ktorému končí občiansky preukaz, má zo zákona povinnosť si ísť vybaviť nový a napriek tomu sa nevie dostať k termínu na pracovisku oddelenia dokladov. Tiež sme položili otázku, či sa plánujú nejaké nové opatrenia na posilnenie pracovísk, aby sa dokázal zvládať nápor. S nijakým novým riešením však rezort neprišiel.

"Dlhodobo odporúčame požiadať o vydanie nového dokladu na oddeleniach dokladov v menších mestách, kde žiadateľ môže byť vybavený aj bez čakania. Ideálny čas bol napríklad počas vianočného dovolenkového obdobia, keď sa mnohí ľudia zdržiavali v mieste trvalého bydliska a mohli tento čas využiť napríklad na vybavenie si potrebných vecí na miestnom oddelení dokladov," vyhlásil rezort. Dodal, že o nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Na Slovensku je celkovo 84, vrátane detašovaných pracovísk.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

"Obdobne o občiansky preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov a nechať si ho doručiť na oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku, pracovisku, resp. aj kuriérom priamo do vlastných rúk," vysvetľuje rezort s tým, že rovnaké je to aj v prípade cestovného pasu. To znamená, že ak je vo vašom meste plno, musíte ísť skúsiť šťastie do iného.

Rezort ubezpečuje, že všetky žiadosti vybavujú včas podľa zákona

Ministerstvo vnútra dlhodobo upozorňuje na nevyhnutnosť výmeny tzv. ružových vodičských preukazov. "Ubezpečujeme, že všetky podané žiadosti vybavujeme v zákonom stanovenej lehote a každému žiadateľovi o výmenu vodičského preukazu bude po splnení zákonných podmienok vydaný nový vodičský preukaz," konštatuje rezort a dodáva, že o predĺžení platnosti tzv. ružového vodičského preukazu sa neuvažovalo, keďže ju určuje európske nariadenie.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do 2 pracovných dní, kde je výška právneho poplatku štvornásobná, teda 26 eur. "Osoba staršia ako 65 rokov žiadajúca o výmenu vodičského preukazu v štandardnej 30-dňovej lehote je od poplatku oslobodená," dodáva s tým, že aj pre nich platí poplatok v sume 26 eur v zrýchlenom konaní do 2 pracovných dní.

S neplatným vodičským preukazom za volant nesadajte

Ak ste si nestihli vymeniť starý vodičský preukaz, za volant nesadajte. Polícia totiž neplánuje žiadne úľavy alebo prechodné opatrenia, aké sme poznali napríklad pri vybavovaní STK pri núdzovom stave kvôli koronavírusu.

"Za jazdu s neplatným vodičským preukazom vám polícia môže uložiť pokutu 50 eur v blokovom konaní, v správnom konaní možno uložiť pokutu do 100 eur. Neplatný vodičský preukaz vám v každom prípade odoberú," uzatvára tlačový odbor.