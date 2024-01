Eurokomisárka Johanssonová chce zvýšiť legálnu migráciu o milión ľudí ročne

Ylva Johanssonová (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, Pool)

BRUSEL - Pre starnutie populácie, respektíve straty pracovnej sily, sa bude musieť zvýšiť legálna migrácia do krajín Európskej únie, a to o zhruba milión ľudí ročne. V pondelok to vyhlásila komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Zároveň zdôraznila potrebu predchádzať nelegálnej migrácii.

Podľa údajov EÚ prišlo vlani na jej územie približne 3,5 milióna migrantov, pričom viac ako 300.000 ľudí sa tam dostalo nelegálnou cestou.Johanssonová v príhovore prednesenom počas návštevy Atén uviedla, že je potrebné zvýšiť počet osôb legálne prichádzajúcich do EÚ. "Legálna migrácia funguje veľmi dobre, ale stále to nestačí," povedala eurokomisárka.

Policajné kontroly na slovensko-rakúskej hranici Berg (Zdroj: TASR/ Jakub Kotian)

Pracovná sila v EÚ sa podľa nej ročne zmenšuje o milión ľudí. "To znamená, že legálna migrácia by mala rásť viac-menej o jeden milión ročne. To predstavuje veľkú výzvu," uviedla Johanssonová s tým, že by sa k takejto migrácii malo pristupovať systematicky.Zároveň v tomto smere apelovala na členské štáty, aby bojovali proti nelegálnej migrácii, v rámci ktorej sa do EÚ každý rok dostanú státisíce ľudí z Afriky či Blízkeho východu, ktorí často na nebezpečných trasách riskujú svoje životy.

Počet prichádzajúcich nelegálnych migrantov sa rapídne znížil v porovnaní s vrcholom v roku 2015, keď EÚ evidovala vyše jeden milión prekročení hraníc. Od najnižšej úrovne v roku 2020 však začal počet migrantov znovu narastať, vlani presiahol 260.000, pričom väčšina z nich sa do EÚ dostala z Afriky cez Stredozemné more do Talianska, Grécka, Španielska, na Cyprus či Maltu.

Spolupráca na globálnej úrovni

Štáty EÚ sa minulý rok dohodli na nových pravidlách týkajúcich sa spravodlivejšieho prerozdeľovania nákladov spojených s migráciou, ako aj na opatreniach na obmedzenie počtu ľudí využívajúcich služby prevádzačov. Johanssonová v pondelok zdôraznila, že v boji proti prevádzačským sieťam je potrebná spolupráca na globálnej úrovni.