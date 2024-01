Minister vnútra od nástupu do funkcie len napĺňa pomstu voči vyšetrovateľom, myslí si to Roman Mikulec

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) od nástupu do funkcie len napĺňa pomstu voči vyšetrovateľom, ktorí si dovolili vyšetrovať korupciu a iné trestné činy ľudí blízkych Smeru a Hlasu. Bývalý šéf rezortu a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (hnutie Slovensko) to uviedol v koncoročnom hodnotení. Zároveň podľa neho minister pritom porušuje zákony.

"Okrem toho odovzdáva novú techniku policajtom, hasičom a horským záchranárom, ktorú sme však obstarali my za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera," poznamenal Mikulec. Progres nevidí poslanec ani vo vzťahu k nelegálnej migrácii. Minister podľa neho neurobil nič okrem "jednej neefektívnej divadelnej akcie na hraničnom priechode" a potvrdenia už presadzovaných návrhov na rokovaní s Európskou komisiou o tom, že receptom je posilnenie ochrany vonkajšej hranice.

Ako pripomenul, po prvých krokoch ministra bolo zvolané jeho odvolávanie v Národnej rade SR. "Matúš Šutaj Eštok by mal v roku 2024 splniť sľub, že zákony by mali platiť pre každého rovnako, a odísť z funkcie, keďže štyri súdy rozhodli, že konal v rozpore so zákonmi," dodal Mikulec.