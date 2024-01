V Libanone je v dôsledku pohraničných násilnosti vysídlených už 76-tisíc ľudí

Izraelský útok na juhu Libanonu (Zdroj: TASR/AP/Mohammed Zaatari)

BEJRÚT - V Libanone odišlo od začiatku cezhraničnej streľby s Izraelom spred troch mesiacov zo svojich domovov vyše 76.000 ľudí. Uviedla to vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Násilnosti v izraelsko-libanonskom pohraničí vypukli po 7. októbri, keď sa začala vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Odvtedy sa v oblasti navzájom ostreľujú izraelské sily a militanti z libanonského hnutia Hizballáh, ktoré má podporu Iránu a je spriaznené s Hamasom. V správe IOM sa uvádza, že v dôsledku eskalácie bolo v Libanone vysídlených už 76.018 ľudí, najmä z oblastí na juhu krajiny hraničiacich s Izraelom.

Napätie sa ešte viac vystupňovalo po útoku na obytnú budovu

Približne 80 percent z vysídlených Libanončanov sa podľa správy ubytovalo u svojich blízkych a iba dve percentá umiestnili do 14 núdzových prístreškov na juhu krajiny, predovšetkým v pobrežnom meste Súr a v regióne Hásibajjá. Zvyšok si prenajal byty alebo sa presťahovali do domov do oblastí ďalej od hraníc. Podľa AFP si cezhraničné ostreľovanie vyžiadalo v Libanone dosiaľ 175 obetí vrátane 129 militantov z Hizballáhu a vyše 20 civilistov vrátane troch novinárov. Na severe Izraela zahynulo podľa tamojších úradov deväť vojakov a piati civilisti.

Hizballáh, ktorý takmer denne napáda izraelských vojakov umiestnených v pohraničí, tieto útoky odôvodňuje podporou palestínskeho Hamasu v Pásme Gazy. Napätie sa ešte viac vystupňovalo po utorkovom útoku na obytnú budovu v južnej časti libanonského hlavného mesta Bejrút, pri ktorom zahynul zástupca šéfa Hamasu Sálih Árúrí. Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh varoval Izrael, ktorému je pripisovaná zodpovednosť za útok v Bejrúte, aby nerozpútal vojnu s Libanonom. Zároveň prisľúbil, že atentát na Árúrího nebude nepotrestaný.