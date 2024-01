Demokrati v Amerike sa obávajú vlády Donalda Trumpa: Jeho protikandidát má najhoršiu mieru popularity!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/TASR)

WASHINGTON - Americkú politiku paralyzujú rozpory veľké ako Grand Canyon. Demokrati sa hnevajú, ako bude znovuzvolená Donalda Trumpa záhubou demokracie v ich krajine, a napriek tomu pri výbere novembrového protikandidáta strana vyzerá, že sa uspokojí s kandidatúrou 81-ročného muža s najhoršou mierou popularity zo všetkých prezidentov modernej doby v danej fáze prezidentstva. Ako sa to stalo sa pýta článok z týždenníka The Economist.

Súčet podielov Američanov, ktorí schvaľujú Bidena ako prezidenta, a tých, ktorí ho neschvaľujú, je teraz mínus 16 percentuálnych bodov. Naopak, Trump vedie v prieskumoch vo výkyvových štátoch a je kúsok od druhého víťazstva v prezidentských voľbách. To je alarmujúca perspektíva aj pre tých, ktorí Trumpa nepovažujú za potenciálneho diktátora. Značná časť demokratov by bola radšej, keby Biden vôbec nekandidoval. Ale namiesto toho, aby ho buď vyzvali v (primárnych) voľbách, alebo dali hlavy dokopy a podporili jeho kampaň, len skľúčene reptajú, v akej kaši sú.

archívne video

Zuzana Čaputová po prílete z Poľska, kde sa stretla s Joeom Bidenom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Príčina Bidenovej nepopularity nie je žiadnou záhadou; sčasti za ňu môže búrlivá inflácia, sčasti jeho vek. Väčšina Američanov pozná niekoho po osemdesiatke, na kom sa vek začína prejavovať, a vie, že bez ohľadu na kvalitu jeho charakteru by takýmto ľuďom nemali zveriť štyri roky v najťažšej funkcii na svete.

V roku 2023 mohol a mal Biden oznámiť, že zostane prezidentom len na jedno funkčné obdobie. Pamätali by si ho ako vzor človeka vo verejnej službe a protilátku k Trumpovmu bezhraničnému egu. Vplyvní demokrati si to uvedomujú - napokon, mnohí demokrati si mysleli, že Biden odstúpi po prekvapivo dobrom výsledku svojej strany v minuloročných voľbách. Aj časopis The Economist pred rokom ako prvý napísal, že Biden by už nemal kandidovať.

Bohužiaľ, Biden a jeho strana mali niekoľko dôvodov, prečo chceli, aby bojoval ešte v jednej kampani, a žiadny z nich nebol dobrý. Bidenov zmysel pre povinnosť zakrývala jeho márnivosť. Svoju prvú prezidentskú kampaň viedol už v roku 1987 a odvtedy musel tvrdo pracovať, aby sa dostal do Oválnej pracovne. Nechal sa zviesť myšlienkou, že jeho krajina ho potrebuje, pretože je osvedčenou zbraňou proti Trumpovi. Podobne to bolo aj v prípade jeho spolupracovníkov - ich túžbu slúžiť krajine zatienili ambície. Je v povahe prezidentských administratív, že mnohí z najbližších poradcov sa už nikdy nedostanú tak blízko k moci. Samozrejme, že nechcú, aby sa ich človek vzdal Bieleho domu na úkor zlepšenia prezidentskej knižnice.

Deväťdesiatjeden obvinení Trumpa len posilnilo

Demokratickí lídri boli zbabelí a samoľúbi. Podobne ako mnohí bojazliví republikáni, ktorí nemali Trumpa radi a považovali ho za nebezpečného, ale nedokázali v sebe nájsť silu zdvihnúť ruku pre jeho obžalobu alebo ho dokonca kritizovať, ani angažovaní demokrati neboli ochotní konať v súlade so svojimi obavami z Bidenovej hlúposti. Ak tak urobili zo strachu o svoju kariéru, bolo to zbabelé. Ak konali preto, lebo si mysleli, že Trump je ich najväčší nepriateľ, bolo to samoľúbe. Zatiaľ čo Bidenova popularita naďalej klesala, Trumpa 91 obvinení z trestných činov len posilnilo.

Bolo by ľahké povedať, že najlepším riešením by bolo, keby sa Biden jednoducho stiahol z kampane. Koniec koncov, do volieb zostáva ešte desať mesiacov a Demokratická strana má niekoľko nádejí. Žiaľ, je to čoraz menej pravdepodobné. A čím viac sa blížia voľby, tým je pravdepodobnejšie, že nájsť Bidenovu alternatívu by bolo zúfalým a nerozumným hodom kockou.

Ak by odstúpil dnes, Demokratická strana by musela horúčkovito opakovať primárky, pretože v mnohých štátoch už uplynuli termíny na ohlásenie kandidátov. Jedinými ďalšími kandidátmi sú málo známy kongresman Dean Phillips a autorka kníh o sebarozvoji Marianne Williamsonová. Ak pripustíme, že by to bolo možné a že by sa dalo zvládnuť množstvo žalôb, ktoré by to vyvolalo, štátne zákonodarné orgány by museli oznámiť nové termíny primárok bližšie k augustovému zjazdu strany. Bolo by tiež potrebné usporiadať sériu predvolebných diskusií, aby voliči v primárkach vedeli, koho budú voliť. Pole kandidátov by potom mohlo zostať až do volieb veľmi široké - napríklad 29 demokratov vyjadrilo ochotu kandidovať v roku 2020.

Harrisová sa ukázala ako slabá v komunikácii

To všetko by stálo za ten chaos, keby strana mohla vyslať mladého a zvoliteľného kandidáta (do novembrového druhého kola volieb). Rovnako pravdepodobný je však aj scenár s nevoliteľným kandidátom, možno Berniem Sandersom, samozvaným sociálnym demokratom, ktorý je o rok starší ako Biden. Viceprezidentka Kamala Harrisová by mala väčšiu šancu získať nomináciu. Jej výhodou je, že nie je stará, hoci jej 60 rokov, s ktorými sa považuje za mladú, hovorí niečo o gerontokracii Demokratickej strany.

Žiaľ, Harrisová sa ukázala ako slabá komunikátorka, čo je jej nevýhodou v úrade aj v kampani. Viceprezidentka Harrisová je výtvorom kalifornskej politiky, ktorý nikdy úspešne neoslovil voličov mimo svojho štátu. Jej kampaň v roku 2020 bola príšerná. Jej čítacie zariadenie niekedy vyzerá, akoby ho hackol satirik. Migrácia a situácia na južnej hranici - politické portfólio, na ktorom Bidenovi záleží - je Trumpovou najsilnejšou kartou a najslabšou kartou demokratov. Jej šance poraziť Trumpa sú preto ešte bledšie ako šance jej šéfa.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

Najlepším riešením pre demokratov je preto sústrediť sa na Bidenovo zvolenie. Hospodárske vyhliadky sľubujú po turbulentnom období mäkké pristátie a pracujúci vidia rast reálnych miezd a plnú zamestnanosť. A ak bude Trump usvedčený z trestného činu, mohlo by dôjsť k negatívnej reakcii voličov. Najdôležitejšie (pre demokratov) je teraz oživiť Bidenovu kampaň, vyvolať rozruch a hovoriť o možnom druhom funkčnom období v Bielom dome.

Prezident Biden nie je dobrý v kampani a čelí kandidátovi, ktorého zjazdy vyzerajú ako kombinácia stretnutia sekty a kabaretného predstavenia. Potrebuje niekoho, kto dokáže prehovoriť k davom a kto pôjde namiesto toho do televízie, a takou osobou nie je Harris.

Jedným zo spôsobov, ako by súčasná viceprezidentka mohla poslúžiť svojej strane a krajine a udržať Trumpa mimo Bieleho domu, by bol sľub, že sa vzdá druhého funkčného obdobia. Biden by si potom mohol svoje ďalšie roky predstaviť ako iný typ prezidentovania, v ktorom by sa delil o väčšiu zodpovednosť s viceprezidentom a fungoval by viac ako šéf výkonnej moci. V každom prípade Biden potrebuje armádu nadšených demokratov ochotných viesť po jeho boku kampaň. V súčasnosti však jeho strana kráča ku katastrofe.