Odstúpila francúzska premiérka Elisabeth Borneová: Macron nového premiéra vymenuje v utorok

Emmanuel Macron a francúzska premiérka Elisabeth Borneová (Zdroj: TASR/Stephanie Lecocq, Pool via AP, File)

Podľa agentúry DPA zatiaľ nie je jasné, kto a kedy zostaví novú vládu. Ako však uvádza AFP, favoritom je 34-ročný minister školstva Gabriel Attal. V prípade vymenovania by sa stal najmladším francúzskym premiérom vôbec a taktiež prvým, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite.Agentúra AP s odvolaním sa na Macronovu kanceláriu píše, že 62-ročná Borneová ostane dohliadať na bežnú domácu agendu vlády až do vymenovania nového kabinetu. Na čelo vlády sa postavila v máji 2022 ako druhá žena v dejinách Francúzska.

Elisabeth Borneová (Zdroj: TASR/Christian Hartmann, Pool via AP, File)

O zmenách vo vláde sa začalo hovoriť po tom, ako sa Macron v decembri ocitol pod tlakom počas prerokovávania nového imigračného zákona v parlamente. Prísnejší zákon napokon prešiel vďaka ústupkom, ktoré vláda urobila voči konzervatívnym republikánom. Avšak zákon vyvolal napätie v Macronovom tábore; 20 poslancov z jeho radov hlasovalo proti, 17 sa zdržali. V reakcii na prijatie zákona odstúpil minister zdravotníctva Aurélien Rousseau a povrávalo sa, že odchod zvažujú aj ďalší ľavicovejšie orientovaní ministri.

Macron je od posledných parlamentných volieb v júni 2022 v zložitej situácii, keďže v Národnom zhromaždení nemá jeho vláda absolútnu väčšinu, a tak sa musí spoliehať aj na hlasy opozície.Podľa DPA sa očakáva, že Macron sa bude prostredníctvom nového kabinetu snažiť skonsolidovať svoj tábor, a to aj v súvislosti s tohtoročnými eurovoľbami, v ktorých by ho mohli podľa prieskumov výrazne predbehnúť nacionalisti okolo Marine Le Penovej.

Macron vymenuje nového premiéra v utorok

Nového francúzskeho premiéra by mal vymenovať prezident Emmanuel Macron v utorok predpoludním. Napísala to v pondelok večer agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj blízky prezidentovi. Podľa francúzskej tlačovej agentúry je po niekoľkodňových zákulisných ťahoch favoritom na post predsedu vlády 34-ročný minister školstva Gabriel Attal.V prípade vymenovania by sa Attal stal najmladším francúzskym premiérom vôbec a taktiež prvým, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite.

(Zdroj: SITA/Mohammed Badra/Pool photo via EPA)

V pondelok popoludní oznámila svoju rezignáciu po menej než dvoch rokoch vo funkcii premiérka Élisabeth Borneová. O zmenách vo francúzskej vláde sa začalo hovoriť po tom, ako sa Macron v decembri ocitol pod tlakom počas prerokovávania nového imigračného zákona v parlamente.Prísnejší zákon napokon prešiel vďaka ústupkom, ktoré vláda urobila voči konzervatívnym republikánom, avšak za cenu napätia v Macronovom tábore. Na protest odstúpil minister zdravotníctva Aurélien Rousseau a povrávalo sa, že odchod zvažujú aj ďalší ľavicovejšie orientovaní ministri.