Pre útoky húsíov v Červenom mori presmerovalo svoje lode už 18 spoločností

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

NEW YORK — Približne 18 lodných spoločností presmerovalo svoje lode plaviace sa okolo Afriky tak, aby sa vyhli Červenému moru, kde v ostatnom čase dochádza k nárastu útokov, z ktorých Západ obviňuje jemenských povstalcov húsíov. Povedal to v stredu šéf Medzinárodnej námornej organizácie OSN (IMO) Arsenio Dominguez.

"Značný počet, približne 18 lodných spoločností, sa už rozhodlo presmerovať svoje plavidlá okolo južnej Afriky, aby znížili počet útokov," povedal Dominguez.Dodal, že v dôsledku týchto opatrení sa plavby lodí predĺžia o približne desať dní, čo bude mať negatívny dosah na obchod a na zvyšovanie sadzieb za prepravu.

Jemenských povstalcov vyzvalo v stredu na okamžité zastavenie útokov v Červenom mori 12 krajín vrátane Spojených štátov, Británie, Austrálie, Kanady, Nemecka či Japonska. Húsíom v spoločnom vyhlásení odkázali, že ponesú zodpovednosť, ak budú na týchto trasách "naďalej ohrozovať životy, svetovú ekonomiku a voľný pohyb tovaru".

Deklarovali svoju podporu Hamasu

Červené more je jednou z najdôležitejších trás pre prepravu ropy a pohonných hmôt. Húsíovia začali v posledných týždňoch ohrozovať medzinárodnú lodnú dopravu v tejto oblasti, pričom na komerčné plavidlá útočia raketami a dronmi.Eskalácia napätia v oblasti súvisí s pokračujúcou vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Húsíovia deklarovali svoju podporu Hamasu a vyhlásili, že budú útočiť na lode, ktoré smerujú do izraelských vôd a prístavov. Výmenou za zastavenie útokov požadujú ukončenie izraelskej "agresie" v Pásme Gazy a zintenzívnenie dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.