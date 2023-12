Tisíce Srbov protestovali proti údajným podvodom vo voľbách (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

Išlo už o 13. demonštráciu od parlamentných a komunálnych volieb zo 17. decembra, v ktorých si jednoznačné víťazstvo zaistila so zhruba 46 percentami hlasov Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča, ako tvrdí samotná strana. Druhé skončilo proeurópske hnutie Srbsko proti násiliu (SPN) s 23,5 percenta hlasov. Volebná komisia po pribúdajúcich sťažnostiach nariadila, aby sa 30. decembra zopakovalo hlasovanie v 30 volebných miestnostiach. To však demonštrantom nestačí. Žiadajú úplné zrušenie výsledkov volieb a vypísanie nových.

Opozičné skupiny teda výsledky volieb odmietli a protestujúci stavajú na cestách v Belehrade občasné zátarasy, pričom minulý týždeň zatkla polícia vyše 30 ľudí po pokuse vtrhnúť do mestskej radnice. "Študenti, 18- a 20-roční, sú obviňovaní z rozvracania ústavného poriadku, sú v domácom väzení - toto je znak spravodlivých volieb?" položila v sobotu na proteste otázku Emilija Milenkovičová, ktorá patrí k študentským lídrom. "My len chceme, aby bolo náš hlas počuť aspoň v hlasovacích miestnostiach," dodala a poďakovala sa kolegom, ktorí dokázali vydržať 24-hodinovú pouličnú blokádu.

Sobotňajšie protesty sú pokračovaním prvej 24-hodinovej blokády ulíc v centre Belehradu

Hlavná opozičná proeurópska koalícia Srbsko proti násiliu, ako aj ďalšie skupiny a iniciatívy vravia, že vo voľbách sa stalo veľa nezrovnalostí - podľa nich napríklad protiprávne hlasovali etnickí Srbi zo susednej Bosny a Hercegoviny (BaH), ktorých do Belehradu priviezli autobusmi. Nezrovnalosti hlásili aj medzinárodní pozorovatelia a niekoľko západných krajín vyjadrilo obavy z priebehu volieb. Sobotňajšie protesty sú pokračovaním prvej 24-hodinovej blokády ulíc v centre Belehradu, ktorú podnikli prevažne študenti organizovaní v rámci hnutia Borba (Boj). To vyzýva na anulovanie výsledkov volieb a na konanie nových. Organizátori protestov žiadajú pomoc Európskej únie a tiež zriadenie nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá by sa zaoberala údajnými nezrovnalosťami. Žiadajú aj spravodlivé podmienky vo voľbách a usporiadanie nových volieb do šiestich mesiacov.