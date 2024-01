Pasažier uhryzol letušku v lietadle mieriacom cez Pacifik do USA: To sa vrátilo naspäť do Tokia

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

TOKIO - Lietadlo japonskej spoločnosti All Nippon Airways smerujúce cez Pacifik do Spojených štátov sa dnes ráno vrátilo do Tokia po tom, čo jeden z cestujúcich údajne uhryzol do ruky letušku. Napísala to japonská agentúra Kjódó.