Česká polícia preveruje pozitívne reakcie na streľbu: Zaistila 14-ročného žiaka

V štyroch prípadoch sa polícii podarilo zaistiť podozrivých. Jedným z nich bol napríklad 14-ročný žiak v Olomouckom kraji, ktorý na sociálnej sieti napísal, že "vystrieľa školu". Ďalšou bola žena, ktorá napísala, že ju mrzí, že na Univerzite Karlovej ju v tomto čine niekto predbehol. Hrozbám čelí aj rodina strelca.

"Slúžim takmer 31 rokov a zažil som toho už mnoho. To, čo som videl včera, je môj najotrasnejší zážitok v živote," priznal policajný prezident. Pripomenul, že na udalosť tohto typu sa českí policajti začali pripravovať v roku 2011 po tom, ako v Nórsku útočil Anders Breivik. "Veľmi ma mrzí, že sme tieto zručnosti potrebovali," dodal.Minister vnútra Vít Rakušan spresnil informácie o meniacom sa počte obetí. "Trinásť obetí zahynulo na mieste činu, k nim sa počíta 14. mŕtvy, ktorým je strelec. Jedna obeť zomrela v nemocnici," povedal a potvrdil, že medzi zranenými je aj jeden občan Holandska a dvaja občania Spojených arabských emirátov.

"Tento druh útoku je činom, ktorému sa dá veľmi ťažko predchádzať," vyhlásil minister. Rezort vnútra podľa neho vníma spoločnú zodpovednosť za bezpečnosť vo verejnom priestore. Rovnako si myslí, že diskusia o zbraňovej legislatíve je legitímna. Pripomenul, že v Poslaneckej snemovni je aktuálne zákon o zbraniach, ktorý zavádza napríklad sprísnenie lekárskych prehliadok, špeciálne psychologické posúdenie či povinnosť podnikateľov oznamovať podozrivé nákupy zbraní.

Okrem toho vyzval médiá, aby k informovaniu pristupovali citlivo a udalosť nebulvarizovali. "Nedávajme tomu páchateľovi to, čo chcel, nedávajme mu publicitu," apeloval na novinárov. Pre príbuzných obetí je to podľa jeho slov zdrvujúce a zo zahraničných skúseností vyplýva, že to zvyšuje riziko, aby sa činom niekto inšpiroval. Za oveľa dôležitejšie než "pitvanie sa v súkromí" obetí, čo niektoré bulvárne médiá robia, označil pomoc rodinám.Spomenul aj fámy, ktoré ľudia šíria na sociálnych sieťach – napríklad že útočník bol Ukrajinec, že na mieste boli mŕtvi policajti, či to, že o udalosti bola dopredu známa informácia, ale polícia ju ignorovala. "Toto nie je detektívny seriál, toto je realita. Musíme šíriť len zaručené informácie," zdôraznil minister.