Bláznivý strelec v Prahe nerobil žiadne výnimky: Pálil do policajného auta, no aj na troch chodcov

PRAHA - Strelec, ktorý vo štvrtok zaútočil na Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej, zasiahol aj troch ľudí na ulici od galérie budovy a zranil ich. Postrelil tiež jedno civilné auto a jedno policajné auto. Do zásahu proti strelcovi sa zapojili stovky policajtov, nikto z nich nebol zranený. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal šéf pražskej polície Petr Matějček.

Pohľad na nepríjemný štvrtkový večer v centre Prahy, kde sa strieľalo (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Podľa polície strelec spáchal samovraždu po tom, ako sa k nemu začali približovať policajti. Zrejme sa zastrelil brokovnicou. Zbrane si do školy priviezol verejnou dopravou. Matějček uviedol, že na mieste činu videl zanechané plné zásobníky s muníciou. Domnieva sa, že ak by polícia prišla neskôr a strelca by včas nezahnala do kúta, masaker mohol byť oveľa horší. Dodal, že niektorí ľudia v oblasti situáciu podcenili a on na nich musel kričať, aby sa skryli.

Na začiatku stretnutia s novinármi policajti ukázali videozáznam, ktorý počas zásahu urobila pohotovostná motorizovaná jednotka. Opísali, že po vstupe do školy nebolo počuť žiadne výstrely, takže museli pátrať po páchateľoch. Od študentov dostali informáciu, že strelec sa nachádza na horných poschodiach, preto sa tam presunuli. Museli sa zorientovať v neznámom prostredí a zároveň zorganizovať vyčistenie priestorov fakulty. Potom sa od kolegov vonku dozvedeli, že páchateľ je na streche. Keď cítil, že sa okolo neho sťahuje slučka, zvolil si v takýchto prípadoch obvyklý postup, ktorým je samovražda, uviedla polícia.

Po páchateľovej smrti museli policajti prejsť z režimu pátrania do organizačného režimu: poskytnúť pomoc obetiam a zabezpečiť budovu. Zranených triedili tak, aby sa pomoci dostalo najskôr tým, ktorí ju potrebujú najviac - napríklad ľuďom s masívnym krvácaním. Museli tiež vytvoriť bezpečný koridor, aby sa zranení dostali k záchranárom. Postupne prehľadávali budovu a vyvádzali študentov, ktorí sa zabarikádovali v triedach. Na ich zhromaždenie v teple využili neďalekú koncertnú a výstavnú budovu Rudolfína.

Streľba má v súčasnosti 14 obetí, ďalších 25 ľudí páchateľ zranil. Prípadom sa zaoberá pražské mestské štátne zastupiteľstvo ako viacnásobnou vraždou. Okolnosti vyšetruje pražská polícia spolu s Národnou centrálou proti terorizmu, extrémizmu a počítačovej kriminalite. Podľa polície mal páchateľ určité znalosti o formách a metódach policajnej práce.