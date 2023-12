Praha má za sebou veľmi čierny deň: Skúsený záchranár je v slzách, nič HORŠIE som ešte nezažil!

Záchranár prehovoril o desivom zážitku. (Zdroj: Facebook/Marek Dvořák)

PRAHA - Na niečo tak príšerné si za svoju kariéru nespomína. Reč je o skúsenom a na sociálnych sieťach populárnom českom záchranárovi Marekovi Dvořákovi. Ten vypomáhal počas štvrtkového masakra vo Fakultnej nemocnici v Motole, pričom jeho záber na zakrvavenú podlahu a emotívne slová vháňa slzy do očí. Jeho skúsenosť s týmto odborom je pritom niekoľkoročná, no niečo také ešte nezažil.

VIDEO Situácia v Prahe počas štvrtkového podvečera:

Pohľad na nepríjemný štvrtkový večer v centre Prahy, kde sa strieľalo (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Scéna, akú ešte v kariére nezažil

"Tak toto sa snáď nedeje," píše sa v prvom riadku statusu, ktorý napísal skúsený záchranár Dvořák. Ten vážnosť celej situácie nasvietil aj zverejnením fotografie priamo z miesta, kde sa pokúšali zachrániť ťažko zranených ľudí zo štvrtkovej streľby z centra Prahy. "Musím povedať, že nič horšie som za svoju kariéru asi nevidel. Mieša sa vo mne adrenalín, ľútosť a zlosť. Videl som tu veľa dosť otrasených lekárov so slzami na krajíčku. Videl som dnes veci, ktoré musím ešte nejako vnútorne spracovať," priznáva záchranár v statuse.

Tímová práca aj v najťažších chvíľach a stmelenie ľudí je to najdôležitejšie

Následne vyjadril hlbokú sústrasť k obetiam a ich rodinám, pričom Dvořák dodal, že je to šialená nespravodlivosť, stelesnené zlo a je mu to strašne ľúto. "Zraneným skoré uzdravenie. To je najdôležitejšie. Po druhé: Mega úctu ku všetkým mojim kolegom, ktorých som dnes sledoval. Vo Fakultnej nemocnici v Motole všetko fungovalo a všetci robili absolútne maximum. Je vidieť, že keď fakt nastane "prúser", sme schopní všetko nechať, stretnúť sa a fungovať ako jeden skvelý tím," poďakoval kolegom Dvořák.

Hejty ničomu a nikomu nepomôžu, zlo plodí len ďalšie zlo

Na záver ešte odkázal jeho fanúšikom a verejnosti veľmi podstatné posolstvo. "Nevkladajte energiu do hejtov smerom k páchateľovi, nezaslúži si to a zlo len plodí ďalšie zlo. Buďte na seba opatrní, zomknite sa, pomôžme obetiam a pozostalým, urobme všetci všetko pre to, aby sa nič také neopakovalo..." dodal na záver.