Tikajúca bomba pár hodín pred pražským masakrom: Telo v Hostouni, vraždy v lese a strašidelné príspevky na Telegrame!

Celú situáciu pre médiá načrtol na tlačovej konferencii samotný prezident českého policajného zboru Martin Vondrášek, ktorého tlačovku odvysielala aj verejnoprávna ČT24. "Z informácií, ktoré mám, to bol dopredu premyslený hrozný čin, ktorý začal v okrese Kladno a bohužiaľ skončil tu," uviedol Vondrášek na brífingu narýchlo usporiadanom blízko fakulty. Masovú vraždu bude teraz prešetrovať Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite.

Podstata je, čo sa však dialo niekoľko minút pred masakrom v Prahe v spomínanom okrese Kladno v obci Hostouň.

Nález tela, ktoré bolo identifikované ako otec podozrivého

Momentálne sa viaceré orgány sporia o to, či útočník bol skutočne toľko skloňovaný David Kozák. Samotný Vondrášek to argumentoval aj tým, že po tom, ako sa útočník rozhodol ukončiť svoj život, skončil s devastačnými poraneniami, ktoré komplikujú následnú identifikáciu tela. Definitívnu odpoveď tak polícii dajú až ďalšie vyšetrovania a zrejme aj test DNA.

Chcel si vziať život, jeho otec už bol medzičasom mŕtvy

"Krátko popoludní dostala polícia informáciu o tom, že 24-ročný muž, ktorý sa viackrát spomenul ako David K. z obce Hostouň v okrese Kladno, odišiel do Prahy s tým, že si chce vziať život," ozrejmil policajný šéf Vondrášek. O 25 minút neskôr bol v obci nájdený mŕtvy otec tohto mladíka, študenta FF UK. Polícia vedela, že mladík by mal byť na prednáške v ulici Celetná. Evakuovali preto tamojšiu budovu, streľba sa ale následne uskutočnila v inom objekte školy.

Polícia tušila, že streľba sa čoskoro začne, a tak začali konať

"Zistili sme, že v objekte Filozofickej fakulty na Celetnej ulici má mať o 14 hodine prednášku. Preto sme bezodkladne prišli na Celetnú ulicu do objektu Filozofickej fakulty, kde sme uskutočnili evakuáciu tohto objektu, ktorú sme ukončili o 14:22 a vykonávali sme ďalšie pátracie úkony po tomto mužovi. O 14:59 sme dostali prvú informáciu o streľbe v budove Filozofickej fakulty na Palachovom námestí," uviedol Vondrášek.

"V mieste v okrese Kladno preverujeme aj zariadenie, ktoré pripomína nástražný výbušný systém," dodal na tlačovke ešte Vondrášek o mieste, odkiaľ mal podozrivý pochádzať. Obec Hostouň je pritom od Prahy vzdialená len niekoľko kilometrov. Tu sa však celý prípad a desivý začiatok strašného činu nekončí.

Desivé odkazy na Telegrame pár minút pred krvavým činom

Polícia totiž preveruje aj účet rovnomenného účtu na sociálnej sieti Telegram, na ktorého nástenke sa ocitli strašidelne vyzerajúce správy, ktoré pripomínajú denník. Pôvodne boli písané v azbuke, pričom samotný človek v správach píše, že sa inšpiroval istou Alinou. Už predtým sa v kuloároch skloňovala informácia o tom, že strelec sa mal inšpirovať podobným zločinom z Ruska.

Alina nezabíjala dosť, skúsim to napraviť, píše sa v strašných odkazoch

Správy vznikali zrejme len pár minút pred samotným činom, aby nedošlo k jeho predčasnému odhaleniu aj spravodajskými službami. "Veľmi ma inšpirovala Alina ... veľmi. (..) Chcem strieľať v škole a možno sa aj pokúsiť o samovraždu. Alina Afanaskina mi veľmi pomohla," píše sa na účte, pričom spomínaná Alina sa "preslávila" tým, že popravovala študentov. Sám David K. sa na tomto účte "sťažoval" na to, že Alina nezabila dosť študentov a on sa to pokúsi napraviť. Alina pritom vraždila len začiatkom tohto decembra. Ak ide o spomínaného Davida K. tak bol o desať rokov starší, ako ona.

V médiách sa však pritom viackrát spomínalo, že ak je strelcom naozaj David K., tak ide o študenta, ktorý bol dokonca na katedre za svoju činnosť aj ocenený.

Môže tu byť súvis s dvojnásobnou vraždou z minulého týždňa, o život vtedy prišlo len dvojmesačné dievčatko

Krátko po pol deviatej večer však Vondrášek vážne prehovoril o novinkách v prípade. Podľa jeho slov policajti vážne pracujú s verziou, že podozrivý sa mal účastniť aj na útoku z minulého týždňa z piatka v Klánovickom lese. Tam prišiel o život 32-ročný muž a len dvojmesačné dievčatko, ktorá bola dcérou spomínaného, zavraždeného muža.

"Veľmi vážne pracujeme s verziou, ktorá v tejto chvíli je veľmi reálna, že útočník z filozofickej fakulty má na svedomí aj dve obete z konca minulého týždňa v Klánovickom lese," povedal večer Vondášek s tým, že čin sa odohral 15. decembra. Polícia po páchateľovi, zrejme až doteraz, pátrala neúspešne. "Osobne som presvedčený, že pražskí policajti za ten týždeň vykonali obrovské množstvo úkonov a že nebolo v silách nikoho do dnešného dňa zistiť totožnosť toho podozrivého," doplnil policajný prezident s tým, že obete boli vo štvrtok veľmi pravdepodobne vybrané úplne náhodne a nie cielene.