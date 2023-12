Ohavný čin: Muž neuniesol odmietnutie o ruku, jeho priateľka skončila na dne útesu! Všetkých klamal takmer pol roka

(Zdroj: Getty Images)

CANAKKALE – Mala to byť nezabudnuteľná dovolenka zamilovaného páru. Namiesto toho sa odohral incident, ktorý všetko zmenil. Z priateľov mali byť snúbenci, no takúto predstavu mala bohužiaľ len jedna strana. Po tvrdom zásahu na city však prišlo k tragédii, ktorá zasiahla mnoho ľudí.

Nizamettin Gursu bol so svojou priateľkou Yesim Demirovou na dovolenke v tureckom Canakkale. Všetko vychádzalo podľa plánov, až na poslednú vec, ktorú spolu podnikli. Dvojica sa vybrala na útes, kde sa kochali nádherným výhľadom na šíre more. Ako informuje NY Post, Nizamettin na tomto mieste požiadal Yesim o ruku. Práve vtedy sa všetko pokazilo.

Klamal od začiatku

Pár chvíľ od požiadania o ruku bola Yesim mŕtva. Gursu vypovedal na polícii, že jeho priateľka mu odpovedala "áno" a keď sa vracal do auta po jedlo a pitie, počul Yesim vykríknuť. Keď sa behom vracal naspäť, bolo mu všetko jasné – Yesim spadla z útesu. Incident sa odohral dňa 6. júla.

Prešlo však päť mesiacov a Gursu zatkla polícia. Dôvodom mali byť nové dôkazy v prípade smrti jeho bývalej priateľky. Vyšetrovatelia totiž objavili na mieste incidentu známky po násilnom boji. Celá predošlá Gursova výpoveď už nebola dôveryhodná.

Dôkazy

Vyšetrovatelia uviedli, že zásnubný prsteň, ktorý mal Gursu podľa svojich slov nastoknúť na prst svojej milovanej, bol stále v škatuľke. Podozrenie ešte viac vzrástlo po objavení rozbitých okuliarov a malého prenosného reproduktoru na mieste, kde Yesim Demirová spadla z útesu. Z týchto zistení jasne vyplývalo, že išlo o hádku.

Navyše, keď sa rodina Demirových vyjadrila, že plánovala ukončiť ich vzťah a prípadnú ponuku na sobáš by zmietli zo stola, časti skladačky do seba pomaly zapadali. Okrem toho vypovedali, že ich Yesim sa bála výšok a nikdy by sa nepriblížila tak blízko k okraju útesu. Po zistení dôkazov o rozbitých veciach na mieste incidentu, podala rodina Demirová na Gursuho trestné oznámenie.

Čaká ho súd

Nizamettin hral takmer pol roka snúbenca so zlomeným srdcom. Ešte v júli počas výsluchu na polícii tvrdil, že s Yesim si vybrali toto romantické miesto spoločne. "Chceli sme mať romantickú spomienku. Pili sme trochu vína. Stratila rovnováhu a spadla. Všetko sa to stalo tak náhle," tvrdil. Demirovú pád z útesu hneď nezabil, ale neskôr početný zraneniam podľahla. Gursu je v súčasnej dobe v cele predbežného zadržaniaa čaká na súdny proces. Polícia v Canakkale sa k prípadu na záver vyjadrila, že zabíjanie žien sa stáva v Turecku čoraz väčším problémom.