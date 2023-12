Babiš s Fialom bavili celé Česko: Nutella a rožok počas diskusie, bývalý premiér mal aj transparent

Nuttela a rožok počas diskusie medzi Andrejom Babišom a Petrom Fialom v programe O päť minút dvanásť na TV Nova (Zdroj: YouTube/TV Nova)

archívne video

Petr Fiala po stretnutí s Ficom: Naším spoločným záujmom je, aby sme nemuseli mať kontroly na hraniciach (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Od uverejnenia videa premiéra českej republiky Petra Fialy (ODS), ktorý porovnával ceny potravín od tých istých dodávateľov v Českej republike a v susednom Nemecku prišla kritika hneď v nasledujúcej politickej relácii, ktorej sa zúčastnil. Bývalý premiér ČR Andej Babiš (ANO) použil pohár Nutelly, aby svojho nástupcu zosmiešnil v politickej relácii Za päť minút dvanásť. Dal mu aj s mašľou na vrchnáku ako vianočný darček.

Odkaz pre vládu

"Pán premiér neurobil bohužiaľ pre ľudí vôbec nič. Navýšil dane, zažívame veľmi ťažké obdobie deštrukcie. Jediný symbol tohto vládnutia je Nutella. To je to jediné, čo si ľudia pamätajú," adresoval Babiš Fialovi.

"Nechajte si chutiť, pretože vládnutie vašej vlády ľuďom vôbec nechutí," podotkol líder opozíce s tým, že pohár Nuttely kupoval v ČR. "Takže bola drahá," zdôraznil. Touto pochúťkou odkazoval na Fialovo novembrové zistenie, že v Nemecku je Nutella lacnejšia.

Fiala vraj sladkú nátierku neje, Babišovi ale poďakoval. "Určite by som mal poďakovať za ten darček. Ja teda Nutelu nejem, ale moje deti ju majú rady, takže sa to určite v našej rodine využije. Moje video s Nutellou určite nebolo najšťastnejším, ale môj tlak na zníženie cien potravín, ten funguje," reagoval.

„Keď už sme pri darčekoch, aj naším občanom by ste mohli niečo dať. Vy patríte k najväčším producentom potravín v Českej republike a keby ste znížil ceny svojich výrobkov, určite by mali z toho radosť. Bol by to darček,“ adresoval Babišovi.

Vytiahol rožok

Bývalý premiér sa nedal zastrašiť a z tašky vytiahol rožok. "Pán premiér, toto je rožok, tukový. Má 43 gramov, to je štandard, všetci ho majú radi. Viete, koľko stojí v obchode?" pýtal sa. Fiala odpovedal až po niekoľkých sekundách an sekol sa skoro o celú českú korunu. "Dve koruny?" povedal opatrne Fiala. "Dve deväťdesiat. Viete, za koľko ho predávajú českí pekári? Za korunu šesťdesiat až sedemdesiat. To je trojčlenka. Aj malé dieťa na základke pochopí, kde je ten zisk. Máme tu šesť reťazcov, ktoré majú 90 percent trhu. Tým som povedal všetko. Keby ste zvládli energie, tak by možno tie potraviny neboli na tom tak, ako sú," uzavrel.

Ďalšie Fialovo faux pas

Fiala potom Babišovi odporučil, aby ako jeden z najväčších producentov potravín ich ceny pre spotrebiteľov znížil. "Jedna z najväčších firiem je tu Agrofert. Pozrime sa na jej rekordné zisky a dotácie. Apelujem preto na pána predsedu, aby ako majiteľ tejto firmy, niečo urobil." Babiš sa len pousmial a zdvihol malý kruhový transparent "Fialova lež (klamstvo)". Neskôr skonštatoval, že firmu Agrofert už predal a preto nepochopil, prečo o nej premiér Fiala hovoril.