Prezidenti Venezuely a Guyani sa dohodli: Spor o územie vyriešia mierovo

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

Agradezco a los Primeros Ministros y Presidentes de la CELAC y la CARICOM que estuvieron presentes en la reunión bilateral de diálogo entre Guyana y Venezuela. Hemos dado un gran paso histórico para retomar el sendero de la legalidad, del dialogo y de la Paz. ¡Ese es nuestro… pic.twitter.com/KDBj0W6wKZ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 15, 2023

"Venezuela a Guyana sa nebudú navzájom ohrozovať alebo používať silu za žiadnych okolností vrátane tých, ktoré súvisia s existujúcimi spormi," uvádza sa v spoločnom vyhlásení po stretnutí prezidentov v karibskom štáte Svätý Vincent a Grenadíny, ktoré prečítal jeho premiér Ralph Gonsalves."Vynikajúci deň strávený rozhovormi! Dokázali sme to," napísal Maduro na sociálnej sieti X.

Nedohodli sa na právnom riešení

Vo vyhlásení prezidentov sa ďalej uvádza, že Venezuela ani Guyana sa zatiaľ nedohodli na právnom riešení svojho sporu o dané územie, no obe krajiny vyjadrili ochotu znížiť napätie. Zaviazali sa preto spor urovnať "v súlade s medzinárodným právom" a zároveň sa dohodli "na mierovom spolunažívaní a jednote Latinskej Ameriky a Karibiku". Lídri sa tiež dohodli na opätovnom stretnutí do troch mesiacov v Brazílii. Na týchto rokovaniach by sa mal ako sprostredkovateľ zúčastniť aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Napätie v súvislosti s Esequibou sa vystupňovalo po tom, čo Madurova vláda začiatkom decembra vo Venezuele usporiadala konzultačné referendum, v ktorom drvivá väčšina voličov hlasovala za pričlenenie regiónu k Venezuele. Maduro v reakcii na výsledky referenda, ktoré spochybňujú viacerí pozorovatelia, navrhol vytvoriť novú administratívnu provinciu "Guyana Esequiba".

Guyana – anglicky hovoriaca bývalá kolónia Británie a Holandska – trvá na tom, že Esequiba je jej územím. Argumentuje, že hranicu tohto regiónu určil arbitrážny tribunál v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že rieka Essequibo na východe regiónu tvorí prirodzenú hranicu uznanú už v roku 1777.