Zdesenie z obrazu s nahými ženami: Učitelia z obavy o život neprišli do školy, situáciu riešil minister školstva!

PARÍŽ - 420-ročný obraz s nahými ženami, ktorý študentom ukázala na hodine učiteľka, natoľko šokoval stredoškolákov vo Francúzsku, že začali byť voči učiteľke a jej kolegom agresívni. Situácia na škole sa natoľko zhoršila, až sa učitelia začali báť o svoje bezpečie, odmietli učiť a nenastúpili do školy. Ako informoval web stanice France24, problém na škole musel riešiť až minister školstva.

Reakcia študentov po hodine francúzštiny minulý týždeň, na ktorej im učiteľka ukázala obraz talianskeho maliara Giuseppe Cesariho, bola pre učiteľský zbor na strednej škole vo francúzskom meste Issou západne od Paríža posledná kvapka. Olej do ohňa ešte priliali rodičia, ktorí do školy poslali emaily s tým, že sa na učiteľku budú oficiálne sťažovať. Učiteľský zbor sa následne rozhodol využiť svoje právo a v piatok 8. decembra informoval rodičov, že vplyvom nedávnych udalostí odmietajú učitelia odučiť predmety v pondelok 11. decembra. V pondelok vec na mieste musel riešiť minister školstva Gabriel Attal. Ten povedal, že študenti s agresívnym správaním budú potrestaní, informujú francúzske médiá.

Učitelia na danej škole sa podľa tvrdení odborov už dlhšie sťažovali na nepríjemnú atmosféru na škole i na nárast agresívneho chovania študentov, pričom vraj manažment školy tieto problémy neriešil. Spomenuli tiež rodičov, ktorí bezvýhradne veria svojim deťom a napätie na škole ešte podporujú.

Obraz opisuje výjav z gréckej a neskôr i rímskej mytológie, na ktorom lovec menom Actaeon nečakane vkročí na miesto, kde sa nahá bohyňa Diana a jej nahé nymfy oddávajú kúpeľu. Obraz s názvom Diana a Actaeon od talianskeho maliara Giuseppeho Cesariho autor namaľoval v rozmedzí rokov 1602-1603 a originál je vystavený v parížskom múzeu Louvre.

Na hodine francúzštiny obraz ukázala učiteľka študentom. So študentmi chcela o obraze diskutovať, no viacerí sa mali cítiť nepríjemne, či odvracať zrak. Po hodine začali stredoškoláci šíriť o učiteľke, že mala počas hodiny nevhodné rasistické poznámky. Na škole aj s moslimskými študentmi to začalo rýchlo vrieť, preto sa s danou triedou rozprávala aj ich triedna učiteľka. Podľa nej boli reakcie detí extrémne a napätie sa jej nepodarilo zmierniť. Učitelia vo Francúzsku majú pritom ešte v živej pamäti prípad ubodaných a podrezaných učiteľov, ktorých pre činnosť na školách zavraždili extrémisti.