Silné zemetrasenia na Islande si vyberajú svoju daň: Obrovské praskliny! Z pohľadu na domy mrazí

(Zdroj: Reprofoto/visir.is)

GRINDAVÍK - Posledné dni a týždne celý svet so zatajeným dychom sleduje, ako sa vyvinie situácia na Islande, kde to vyzerá, že dôjde k erupcii. Magma je blízko zemského povrchu a dáva o sebe vedieť sériou mimoriadne silných zemetrasení. Tie sa za vyše týždňa počítajú v tisícoch až desaťtisícoch. Obyvatelia mesta Grindavík, ktoré je najviac zasiahnuté, zverejňujú, ako vyzerajú ich domy po zemetraseniach. Zo záberov doslova mrazí!

Mestečko Grindavík leží na juhozápade Islandu približne 40 kilometrov od metropoly Rejkyjavík a už niekoľko dní tam platia vysoké výstrahy varujúce pred erupciou. Pred viac ako týždňom z mestečka evakuovali približne 3700 obyvateľov, pretože sa po ním tiahne 15 kilometrov dlhý magmatický tunel. Vulkanická aktivita tiež viedla k uzatvoreniu neďalekej Modrej lagúny, jednej z najznámejších turistických atrakcií Islandu.

Úrady v pondelok 13. novembra umožnili obyvateľom mesta, ktorí museli byť evakuovaní z domovov po stovkách otrasov, nakrátko sa vrátiť pre cennosti a rôzne ďalšie potrebné veci. Frekvencia otrasov vzbudzuje obavy z možného sopečného výbuchu.Prerážanie magmy na povrch zapríčiňuje množstvo zemetrasení, z ktorých najsilnejšie malo magnitúdu 5,2.

(Zdroj: Reprofoto/visir.is)

V súčasnosti sa objavili videá, ako to v najpostihnutejšom meste Grindavík vyzerá. Obyvatelia, ktorí boli evakuovaní, no priebežne je im umožnený vstup do domov po nevyhnutné veci, natáčajú, ako ich domovy vyzerajú. Z toho pohľadu doslova trhá srdce. Mnohé domy sú nenapraviteľne zničené.

(Zdroj: Reprofoto/visir.is)

Jedno také video zverejnili na islandskom webe visir. Vidieť na ňom obrovské trhliny v stenách a na podlahách. Hneď na úvod je pohľad na dvere a okno, okolo ktorých sú obrovské štrbiny, cez ktoré prerážajú slnečné lúče. Kúsok ďalej, pri domácom fitku, je obdobná trhlina, ktorá presahuje až do podlahy. "Tieto domy sériu ďalších silných zemetrasení (ak prídu) asi nevydržia. Nie sme statici, ale takto poškodené domy asi nebudú obývateľné," píšu admini stránky Eyja Adventures na sociálnej sieti.

K erupcii zrejme príde, netuší sa kedy

K erupcii roztavenej horniny z magmatického tunela na juhozápade Islandu zrejme príde v nasledujúcich dňoch, domnieva sa islandská meteorologické služba. Ide o najpravdepodobnejší scenár, uviedla pre rozhlasovú stanicu RUV v piatok šéfka sopečného oddelenia islandskej meteorologickej služby Kristín Jónsdóttirová.

(Zdroj: Reprofoto/visir.is)

(Zdroj: Reprofoto/visir.is)

Podľa islandského geofyzika Benedikta Ófeigssona je možné pozorovať jasné znaky, že magmatický tunel pod polostrovom Reykjanes sa rozširuje. Meteorologická služba zaznamenala v piatok množstvo zemetrasení a postupuje aj deformácia zemského povrchu, aj keď tá sa o niečo spomalila, uviedla RUV. Neďaleko elektrárne Svartsengi severne od evakuované mestečka Grindavík bol v ovzduší nameraný plyn, ktorý naznačuje prítomnosť magmy.