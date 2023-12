Vanuatu zasiahlo silné zemetrasenie: Hrozí aj príchod cunami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Epicentrum otrasov s magnitúdou 7,1 podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) ležalo v hĺbke 48 kilometrov pod povrchom a nachádzalo sa v Tichom oceáne asi 120 kilometrov južne od Vanuatu. Zranenia, obete ani škody na majetku zatiaľ hlásené neboli.

archívne video

Nebezpečné vlny cunami by sa mohli vyskytnúť do vzdialenosti 300 kilometrov od epicentra a mohli by zasiahnuť pobrežie Vanuatu a Novej Kaledónie, uviedol varovný systém USA. Vanuatu leží v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou známou aj ako Pacifický ohnivý kruh, kde sú časté zemetrasenia a výbuchy sopiek.