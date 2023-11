Banány ničí pliaga, na ktorú neexistuje účinný postrek: Zmiznú z pultov predajní? Jasné slová odborníkov

(Zdroj: gettyimages.com)

V polovici minulého storočia to svet zažil prvýkrát. Populárne banány vymizli, no rýchlo ich nahradili nové. Za koncom najpopulárnejšej odrody histórie je huba menom TR 1, informuje Business Insider. Prvýkrát sa objavila ešte v roku 1876, za niekoľko dekád takmer kompletne zničila vtedy najpopulárnejšiu odrodu banánov menom Gros Michel. Táto odroda tvorila jednoznačnú väčšinu všetkých pestovaných banánov vo svete. Dnes o nej už nechyrujeme, namiesto nej máme inú, enormne populárnu odrodu menom Cavendish, ktorá sa pestuje v ešte väčšom meradle. Tvorí až 47% všetkých vypestovaných banánov, no aj keď je voči TR 1 rezistentná, voči TR 4 už nie. Nový kmeň plesne sa objavil prvýkrát v Austrálii v roku 1997, odvtedy poničil plantáže v Austrálii, rozšíril sa do Ázie, Afriky a dnes je aj v Južnej Amerike. Pleseň zvaná tiež panamská choroba dokáže roky spať v zemi, keď sa však zaktivizuje, šíri sa rýchlo a zabije celú rastlinu tak, že jej zabráni prijímať živiny zo zeme a zo slnka. Listy žltnú a celá rastlina i s plodmi uschne.

Ak pestovatelia nič nezmenia, banány v podobe akú poznáme skončia. Na svete pritom existuje cez 1000 druhov banánov, no my poznáme takmer výhradne len banány odrody Cavendish. Sladké banány odolné voči chorobám, s veľkou úrodou na menšej ploche, s veľkými plodmi a dlhou skladovateľnosťou.

Riešenie krízy je zatiaľ v nedohľadne

Vedci sa pritom nezhodnú na riešení krízy. Nejde pritom len o ovocie, na banánoch je postavená ekonomika mnohých chudobných krajín. Ak prídu o najväčší vývozný artikel, ľuďom hrozí ešte väčšia chudoba, krajinám existenčné problémy. Mnohí sa pritom ani nezhodnú na tom ako veľmi je situácia urgentná. Odborníci však varujú, že za pár rokov je po banánoch tejto odrody a my stále nemáme náhradu.

Niektoré vedecké tímy skúmajú možnosti ako vylepšiť odrodu Cavendish geneticky tak, aby bola voči plesni TR 4 rezistentná. Možnosťou je tiež pomalšie šľachtenie, no iní vedci tvrdia, že najlepším riešením je staré dobré štepenie, keď sa na základ jednej rastliny naštepí rastlina podobná s lepšími plodmi. Kombinácia odolnejšej a výnosnejšej rastliny by tak mohla vytvoriť predpoklad na prežitie odrody Cavendish.

Cena porastie nahor

Viacerí však tvrdia, že ani jedno z riešení nebude stačiť a najlepšia bude kombinácia. Nielen kombinácia geneticky modifikovaných nových odrôd so štepením, najmä kombinácia odrôd banánov pestovaných na farmách. Aj banány, ako iné plodiny sa však pestujú vo veľkom v monokultúrach, čím sa logicky vytráca odolnosť, aj to je jeden z dôvodov, prečo má jedna dominantná odroda taký veľký problém. Je tak možné, že kým sa nájde riešenie použiteľné pre všetkých farmárov, banány aké poznáme a milujeme, zmiznú z pultov predajní, respektíve sa postupne stanú vzácnejšie, a tým aj drahšie.