Brutálny nárast útokov medveďov na ľudí: Nepomáhajú ani opatrenia! Môžu za to dva faktory

TOKIO - V Japonsku v tomto roku prudko stúpol počet útokov medveďov na ľudí. Pre nedostatok žaluďov a bukvíc sa medvede častejšie vydávajú do zaľudnených oblastí a od apríla už zabili dve osoby a najmenej 158 ďalších zranili, informoval spravodajský server The Guardian.

Väčšina medvedích útokov sa odohrala na najväčšom japonskom ostrove Honšú. Japonskí odborníci uviedli, že nárast počtu týchto incidentov je bezprecedentný; podľa nich ide o dôsledok kombinácie dvoch hlavných faktorov. V minulom roku bola bohatá úroda žaluďov a bukvíc, čo umožnilo medvedím mláďatám rýchlejšie a viac vyrásť. V tomto roku je však týchto plodín nedostatok, a preto sa viac medveďov vydáva do obývaných oblastí hľadať potravu predtým, ako sa začiatkom decembra uloží na zimný spánok.

V minulosti sa medvede takmer vždy stretávali len s ľuďmi, ktorí sa vydali do lesa, aby si nazbierali voľne rastúce rastliny, alebo s nič netušiacimi turistami. Ale v poslednom čase dochádza k stieraniu hraníc medzi lesným domovom medveďov a ľuďmi v zabývaných oblastiach.

Ľudí napadli aj napriek opatreniam

Podľa úradov sa viac ako polovica tohtoročných útokov odohrala v blízkosti ľudských obydlí alebo priamo v nich. Pätina obetí navyše podnikla preventívne opatrenia na odplašenie medveďov, ako je napríklad nosenie zvončekov.

Začiatkom októbra napadol medveď počas jediného dňa šesť osôb v mestskej oblasti Akita, vrátane 80-ročnej ženy a školáčky čakajúcej na autobusovej zastávke. Tri útoky sa odohrali vo štvrti v blízkosti obchodov, domov a nemocnice.

Minister obyvateľov varuje

Minister životného prostredia Šintaró Itó vyzval obyvateľov, aby zodpovedne likvidovali zvyšky potravín z domácnosti a nevyhadzovali ich do popolníc, kde môžu lákať hladných medveďov. Zároveň by mali starostlivo dbať na zatváranie vchodových dverí do domov. Farmári by podľa ministra nemali nechávať na zemi opadané ovocie.

Japonská verejnoprávna televízia NHK nedávno odvysielala reláciu s radami, čo robiť v prípade stretnutia s medveďom. Ľudia by mali nosiť odpudzujúci sprej, za žiadnych okolností sa nepokúšať nadviazať s medveďom očný kontakt a nesnažiť sa pred ním utiecť. Obchody zároveň hlási nárast predaja pomôcok, ktoré majú medvede zastrašiť, vrátane zvončekov alebo píšťaliek, a tiež prenosných vysielačiek.

Počet medveďov narastá

Ľudia v tomto roku v Japonsku ohlásili na 15.000 pozorovaní medveďov, čo je takmer štvornásobok v porovnaní so 4000 za rovnaké obdobie minulého roka.

Ochrancovia prírody uvádzajú, že počet medveďov v Japonsku rastie. Podľa posledných odhadov v krajine teraz žije 44.000 medveďov ušatých, zatiaľ čo v roku 2012 bol ich počet odhadovaný na 15.000. Tento údaj nezahŕňa ostrov Hokkaidó, kde teraz žije asi 11.700 medveďov ussurijských, ktorých populácia sa od roku 1990 viac ako zdvojnásobila.