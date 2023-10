V Bratislave pristál prvý repatriačný let z Izraela: Na palube bolo 91 ľudí, jednému páru sa tam narodili dvojičky

Prílet vládneho špeciálu na Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Slovenský vládny špeciál mal opustiť letisko Tel Aviv v Izraeli dnes, v stredu 11. októbra, o 12:00 miestneho času (11:00 SELČ). Na jeho palube sa nachádzalo 89 pasažierov a dvaja zdravotníci. Bol to priamy spoj do Bratislavy s občanmi Slovenskej republiky na palube, ktorí utekajú z vojnou zmietanej krajiny.

Slovenské médiá, ktoré monitorujú situáciu v Izraeli uviedli, že občania SR boli pobalení už vo včerajších hodinách a dnes 11. októbra už viacerí čakali na letisku. "Práve sme na letisku v Tel Avive. Vládny špeciál by mal odletieť o 12:00 miestneho času (11:00 SELČ)," uviedol pre RTVS Lukáš, ktorý sa dostal na zoznam stredajšieho repatriačného letu. V Izraeli bol na pútnickom zájazde.

Dočasne poverený predseda vlády SR Ľudovít Ódor sa vyjadril, že "v Izraeli nikoho nenecháme". Okrem toho podotkol, že repatriačný let je posledná forma záchrany v núdzových situáciách. V tejto súvislosti vyzval občanov SR zvažujúcich ešte stále cestu do Izraela, aby tak nerobili.

Prišli s dvojičkami

Ako uviedol slovenský rezort diplomacie, v Izraeli a na Západnom brehu by sa malo nachádzať celkovo 450 až 500 občanov Slovenska. Vládny špeciál, ktorý dnes pristál v Bratislave na Letisku Milana Rastislava Štefánika, má celkovú kapacitu 91 miest. "Na palube budú k dispozícii aj dvaja zdravotníci," priblížil hovorca rezortu zahraničia Matúš Dávid. Medzi cestujúcimi bol aj manželský pár, ktorý dostal povolenie len 24 hodín pred odletom. V Izraeli sa im narodili dvojičky.

Rodina bola na severe Izraelu, kde sa manželia zapojili do dlhodobého výskumu. Vedeli, že chcú ísť domov, a preto boli od začiatku v kontakte s veľvyslanectvom. V priebehu dvoch dní od nahlásenia letu im prišlo potvrdenie. Slovákom cestovať do Izraela neodporúčajú. "Určite nie. Teraz nie je ten čas tam cestovať. Možno sa to upokojí, ale teraz určite nie," tvrdia manželia a čerství rodičia.

Meškanie

Podľa informácii AirNav RadarBox, ktorý sleduje aktuálnu polohu lietadiel vo vzduchu, mal prvý slovenský špeciál meškanie a z izraelského letiska v Tel Avive odletel až o 11:46 SELČ. Lietadlo pristálo po takmer tri a pol hodinách v Bratislave o 15:15 miestneho času. Ďalší odlet slovenského špeciálu do Izraela je naplánovaný na štvrtok 12. októbra o 6:40 ráno.

Informácie pre Slovákov v Izraeli

Zoznamy pasažierov zostavujú pracovníci Zastupiteľského úradu SR v Tel Avive. "Ak sa v Izraeli nachádzate, odporúčame v záujme urýchleného presunu na Slovensko využiť primárne komerčné spôsoby prepravy. Oceňujeme, že mnoho občanov sa týmto odporúčaním riadi. V súčasnosti zostáva na našich zoznamoch približne 170 ľudí, ktorí majú záujem o repatriačný let," informuje rezort diplomacie SR. Prioritu na prepravu majú zraniteľné osoby bez trvalého či prechodného pobytu v Izraeli , ako i starší ľudia, chorí, hendikepovaní, tehotné ženy a maloleté osoby. "Neodmietame pomoc nikomu, ale musíme zachovať poriadok a predísť chaosu," doplnilo ministerstvo. Na sociálnych sieťach okrem toho informuje, že ďalšie repatriačné lety budú vyslané do Izraela ešte v priebehu tohto týždňa.

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu bezpečnostnú situáciu na celom území Izraela, ktorá vznikla v dôsledku útokov militantov hnutia Hamas z Gazy na Izrael, odporúča rezort slovenskej diplomacie všetkým občanom SR, aby do Izraela necestovali.