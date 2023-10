Hrabko: Prezidentka nemusí čakať! Novú vládu môže vymenovať aj hneď teraz, TOTO je dôvod

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR – Štefan Puškáš)

Za normálnych okolností by dosluhujúca vláda podala po ustanovujúcej schôdzi parlamentu demisiu, to však dočasný kabinet premiéra Ódora urobiť nemôže. "Pani prezidentka môže vládu odvolať kedykoľvek a vymenovať akúkoľvek inú. Vláda pána Ódora nemôže podať po ustanovujúcej schôdzi parlamentu demisiu, takže niet na čo čakať," odpovedal Hrabko na otázku, či má Fico šancu reprezentovať Slovensko na konci októbra na samite Európskej únie už ako premiér.

archívne video

Robert Fico má na zostavenie vlády 14 dní, povedal to po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (Zdroj: Topky/Maarty)

Slávnostný signál určený verejnosti

Samotný podpis memoranda medzi Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS pokladá Hrabko skôr za slávnostný signál určený verejnosti, ale aj hlave štátu o tom, že sa títo politici dokázali rozhodnúť a dohodnúť na vytvorení novej vládnej koalície. "Pani prezidentka bude podľa môjho názoru vyžadovať aj podpisy najmenej 76 poslancov. Ale je to posolstvo, že Robert Fico dosiahol to, čo na Slovensku nedosiahol nikto predtým, a bude po štvrtý raz premiérom," konštatoval Hrabko.

Iniciatívu po odovzdaní podpisov hlave štátu prevezme podľa neho prezidentka Zuzana Čaputová. Ona rozhodne o tom, či a kedy vymenuje Fica do funkcie premiéra a následne na jeho návrh členov vlády. Ustanovujúcu schôdzu parlamentu má prezidentka zvolať do 30 dní od parlamentných volieb. "Ústavná poistka je, že ak by pani prezidentka nezvolala ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR do 30 dní, parlament sa zíde sám od seba," povedal publicista.

Poslanci si rozdelia parlamentné funkcie

Na tejto schôdzi si poslanci rozdelia parlamentné funkcie vrátane tých, ktoré tradične dostáva k dispozícii opozícia. "Je na nej, aby ukázala, či sa dokáže dohodnúť, alebo sa bude hádať. A, samozrejme, pri samotnej voľbe potrebuje opozícia aj dohodu s koalíciou," upozornil.

Jednou z prvých úloh novej vládnej koalície bude príprava rozpočtu na budúci rok, pričom návrh vyrovnaného rozpočtu z dielne kabinetu Ódora vníma Hrabko len ako splnenie si formálnej povinnosti. "Vyrovnaný rozpočet neberie vážne nikto ani vláda pána Ódora. Naozaj si veľmi uľahčili prácu," povedal. "Na tom rozpočte už podľa mňa ľudia novej trojkoalície pracujú a ak by to nestihli, tak sa budúci rok začne rozpočtovým provizóriom. Čo znamená, že by sa išlo podľa rozpočtu na rok 2023," dodal.

Na margo koaličných rokovaní Hrabko poznamenal, že teoretickú šancu dosiahnuť koaličnú väčšinu malo aj Progresívne Slovensko, ale voľby vyhral Smer-SD a omnoho skúsenejší líder Fico si už nenechal vziať iniciatívu. Okrem toho sa počas koaličných rokovaní potenciálni partneri z PS a SaS podľa publicistu začali v médiách hádať o tom, čo by mali Hlasu-SD ponúknuť. "Keď sa dvaja potenciálni partneri začnú verejne hádať o kreslá, ktoré nemajú a ani nebudú mať, tak to by zutekal aj omnoho neskúsenejší politik ako Peter Pellegrini," povedal.