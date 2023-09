Nemeckí policajti namietajú proti zavedeniu kontrol na hraniciach s Poľskom a Českom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Ako GdP vystupujeme proti fyzickým, fixným hraničným kontrolám, pretože ich v (našej) policajnej práci nepovažujeme za účinné," uviedla Erika Krause-Schöneová z policajného zväzu. V prípade zavedenia takýchto kontrol na hraniciach podľa nej hrozí, že by sa im potenciálni prevádzači migrantov mohli jednoducho vyhnúť a zvoliť si iné trasy. Z tohto dôvodu spolková polícia presadzuje flexibilný prístup k ochrane hraníc, ktorý jej umožní rýchlo sa prispôsobiť meniacej sa situácii.

Minister vnútra spolkovej krajiny Durínsko Georg Maier vyjadril presvedčenie, že samotné kontroly na hraniciach s Poľskom a Českom migračnú krízu v Nemecku nevyriešia. Zároveň dodal, že fixné kontroly by viedli k dopravným zápcham a vyžadovali by si obrovské množstvo personálu. Podľa Maiera v súčasnosti neexistujú právne prostriedky na to, aby bolo možné ľudí, ktorí sa usilujú o získanie azylu, otočiť priamo na hraniciach a vrátiť ich tam, odkiaľ prišli.

Spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová v pondelok uviedla, že už teraz je možné otočiť hranici s Poľskom a Českom osoby, ktoré sa do Nemecka pokúsia vstúpiť nelegálne. Krause-Schöneová i Meier sa tiež dožadovali toho, aby sa problém nelegálnej migrácie riešil na úrovni EÚ. DPA pripomína, že dočasné kontroly sa už od jesene 2015 vykonávajú na hraniciach medzi Bavorskom a Rakúskom.