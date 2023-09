Baerbocková varuje pred navrhovanými krízovými migračnými pravidlami EÚ

Annalena Baerbocková (Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man, Pool)

BRUSEL - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa v nedeľu vyslovila proti zahrnutiu tzv. krízových nariadení do reformy migračných pravidiel EÚ a tvrdí, že by to mohlo umožniť iným európskym krajinám posielať do Nemecka oveľa viac migrantov.

Baerbocková sa podľa tlačovej agentúry DPA vyjadrila uprostred napätých rokovaní o spoločnom európskom azylovom systéme, ktorého cieľom je obmedziť počet migrantov vpúšťaných do EÚ. Niektoré krajiny presadzujú doplnenie krízového nariadenia, ktoré by im poskytlo väčšiu flexibilitu, ak by do Európy smeroval mimoriadne veľký počet migrantov, ako napríklad v roku 2015. "Široká voľnosť, ktorú súčasný návrh krízového nariadenia poskytuje v prípade krízy, by namiesto usporiadaných postupov de facto opäť vytvorila stimuly na posielanie veľkého počtu neregistrovaných utečencov do Nemecka," napísala Baerbocková v nedeľu v príspevku na sociálnej sieti X.

(Zdroj: SITA/AP)

Nemecká vláda podľa nej nemôže podporiť takéto pravidlá. V závislosti od toho, ako sa krízové nariadenia budú uplatňovať na vonkajších hraniciach EÚ, by núdzové opatrenia mohli viesť k tomu, že krajiny, do ktorých migranti prichádzajú ako prví, umožnia väčšiemu počtu týchto osôb pokračovať v ceste do Nemecka a ďalších krajín na prosperujúcejšom severe EÚ. Tieto pravidlá by tiež mohli viesť k tomu, že členovia EÚ budú násilne deportovať viac migrantov späť do ich domovských krajín, vysvetľuje DPA.

Nemecká vláda sa predtým postavila proti pridaniu krízového nariadenia najmä z obáv, že by sa mohla príliš znížiť úroveň starostlivosti a ubytovania pre žiadateľov o azyl. Baerbocková ďalej uviedla, že spolupracuje s ministerkou vnútra Nancy Faeserovou na tom, aby sa "zohľadnili nemecké záujmy" a aby európsky azylový systém "fungoval v prípade krízy a neotváral brány chaosu". Baerbocková zároveň vyzvala na urýchlené prijatie spoločného európskeho azylového systému.