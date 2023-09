Divoká beštia napadla ošetrovateľa v zoo: VIDEO Hrôzostrašné chvíle zachytili návštevníci na kamery!

Hrôzostrašné video ukazuje ako divoká beštia napadla ošetrovateľa vo výbehu (Zdroj: Instagram/peoples_daily)

Chvíle pri ktorých tuhne krv v žilách. Návštevníci zoologickej záhrady sa stali svedkom kurióznej a nebezpečnej nehody. Pri incidente v ekologickej ZOO Čchang-ša v čínskej provincii Chu-nan, odvážny ošetrovateľ unikol smrti len o vlások. Vstúpil do výbehu, no zrejme zastihol dvoch samcov uprostred sporu, informuje web DNA.

Svedkovia nehody zachytili napínavé momenty, ako sa ošetrovateľ snaží vyhnúť smrteľnému útoku. Pri úteku z výbehu sa však pošmykol na betónovom povrchu a náhle spadol na zem. V tej chvíli sa obrovské zviera snažilo využiť moment a napadnúť ho. V zúfalej snahe sa ošetrovateľ snažil použiť nohy a ruky aby si nejakým spôsobom udržal bezpečnú vzdialenosť.

Po dramatickom momente sa pracovníkovi ZOO nakoniec podarí utiecť cez neďaleké dvere. Rýchle reflexy a poriadna dávka šťastia umožnili mužovi útek do bezpečia. Čínske úrady v tejto súvislosti vedú vyšetrovanie s cieľom zistiť okolnosti a dodržiavanie bezpečnostných protokolov v zoologickej záhrade. Hovorca ZOO však uviedol, že zamestnanci absolvujú pravidelne rozsiahle školenia, a poznajú čas bezpečný pre vstup do ohrady. „Sú poučení, aby boli do budúcna opatrní a vyhýbali sa situáciám, keď samce alebo samice zvádzajú boj,“ dodal. Hoci útoky hrochov na ľudí sú zriedkavé, ak k útoku dôjde, býva so smrteľnými následkami. "Hrochy sú veľmi teritoriálne zvieratá a ak sa cítia v ohrození, neváhajú zaútočiť," dodal hovorca.