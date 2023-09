Škandál s fotomontážami: K tváram maloletých dievčat pridali nahé telá, vydierajú s nimi rodiny!

(Zdroj: Getty Images)

Na škandalózny prípad upozornila španielska tlač. Na políciu sa obrátilo už 20 rodín. Fotky vytvorené s pomocou umelej inteligencie navodzujú dojem, že na nich dievčatá pózujú bez oblečenia. Vyšetrovatelia bez ďalších podrobností uviedli, že z produkcie fotografií podozrievajú niekoľko ľudí.

Almendralejo je mesto so zhruba 30.000 obyvateľmi na juhozápade Španielska, neďaleko od hraníc s Portugalskom. V meste sa podľa ľudí, ktorí hovorili s tlačou, "všetci poznajú". Na to, že po internete kolujú domnelé nahé fotky maloletých miestnych dievčat, poukázala gynekologička Miriam al Adibová, ktorá má na sieti instagram profil s viac ako 100.000 odberateľmi. Jedna z dievčat na fotografiách je totiž aj jej 14-ročná dcéra. "Sú to veľmi realistické obrázky. Keby som nepoznala telo svojej dcéry, tak by som si myslela, že je to skutočná fotografia," povedala žena novinárom.

Podľa stanice Cadena Ser sa na políciu obrátilo v súvislosti s obrázkami vyše 20 rodín. Aj ony sa sťažujú, že fotomontáže vyzerajú ako nahé fotografie ich maloletých dcér. Polícia dnes uviedla, že začala vyšetrovanie a zatiaľ vypočula sedem dievčat, ktorých podoba bola využitá na produkciu snímok. Vyšetrovatelia tiež tvrdia, že z činu už podozrievajú niekoľko konkrétnych ľudí. Al Adibová uviedla, že tvorcovia obrázkov sa snažili jednu dvanásťročnú dievčinu vydierať. Pohrozili jej, že fotky zverejní, ak im nezaplatí istú sumu. Lekárka vyzvala všetky dievčatá, ktorých podoba bola použitá na výrobu nahých obrázkov, aby sa nehanbili, zverili sa rodičom a podali oznámenie na políciu.

Podľa miestnych úradov rastie počet prípadov, keď k páchaniu sexuálnych útokov napomáha umelá inteligencia. Vývoj označil za alarmujúci vrchný prokurátor v regióne Extremadura, kde sa Almendralejo nachádza, Francisco Javier Montero. Podľa neho sa stáva čoraz častejšie, že obrázky vzniknuté za použitia AI ohrozujú dobrú povesť a súkromie ľudí, ktorí sú na nich údajne zobrazení.