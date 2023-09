Ničivá smršť na východe Líbye: Záplavy si vyžiadali viac ako 11-tisíc obetí, nezvestných je ďalších 10-tisíc ľudí

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ricardo Garcia Vilanova)

BENGHÁZÍ – Počet obetí ničivých záplav v meste Darna na východe Líbye sa zvýšil na 11.300, ďalších 10.100 ľudí je stále nezvestných. V nedeľňajšej správe o situácii to uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Potvrdil tak údaje Červeného polmesiaca. Informácie sme prevzali od agentúr AFP a DPA.

Na iných miestach východnej Líbye evidujú dosiaľ 170 mŕtvych. Záchranné a pátracie operácie pokračujú a očakáva sa, že bilancia obetí porastie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oznámila, že zatiaľ oficiálne identifikovali 3958 obetí. Maltská civilná ochrana uviedla, že záchranný tím z Malty našiel v piatok na pláži v Derne niekoľko sto tiel.

Rozsiahle povodne spôsobila búrka Daniel

Do oblasti v nedeľu dorazilo 29 ton liekov a zdravotných potrieb pre takmer 250.000 ľudí, uviedla WHO. Líbyjské úrady informovali, že vzhľadom na rastúce obavy o bezpečnosť vody začali odoberať vzorky a od nedele budú očkovať záchranárov, zdravotníkov a deti. Rozsiahle povodne v prístavnom meste Darna spôsobila búrka Daniel, ktorá sa východnou časťou Líbye prehnala minulú nedeľu. V dôsledku búrky sa tam pretrhli dve neďaleké priehrady. Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo štvrtok upozornila, že väčšine úmrtí spôsobených ničivými záplavami v Líbyi sa dalo zabrániť, ak by tamojšie systémy včasného varovania a krízového riadenia fungovali správne.