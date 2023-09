Srbsko a Kosovo musia začať plniť dohodu o normalizácii do konca roka, uviedol predstaviť Európskej únie Lajčák

Miroslav Lajčák (Zdroj: SITA/Branislav Bibel)

Srbsko a Kosovo viedli vo štvrtok v Bruseli nové kolo rokovaní o normalizácii napätých vzťahov, rozpory sa im však nepodarilo prekonať. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell upozornil, že to môže poškodiť ich nádeje na vstup do EÚ. Slovenský diplomat v rozhovore pripomenul, že proces normalizácie vzťahov sa dostal do "zlomového bodu" po tom, ako sa vo februári a marci obe strany v severomacedónskom Ochride dohodli na zásadných dokumentoch, ktoré vedú k urovnávaniu vzájomných vzťahov.

archívne video

Bilčík v Európskom parlamente o spoločných nákupoch zbraní krajín Európskej únie (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Európska únia predložila sedembodový návrh

"Za šesť mesiacov sa však nezačala reálna implementácia dohody. Obe strany majú obrovskú mieru nedôvery jeden voči druhému. Hovoria, že dajte mi to, čo si zaslúžim a potom urobím to, čo treba," opísal situáciu Lajčák. Dodal, že takto to nefunguje a preto EÚ predložila sedembodový návrh, ktorý obom stranám umožňuje postupovať paralelne. Napríklad, že Priština začne rokovať o garanciách pre Srbov na severe Kosova a Srbsko začne postupne plniť svoje záväzky. Podľa Lajčáka je návrh EÚ transparentný a merateľný, kedykoľvek sa môže zastaviť ak jedna strana prestane plniť svoje záväzky.

archívne video

Wiezik v Európskom parlamente o nariadení, ktoré má zabrániť odlesňovaniu vo svete (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Štvrtkové rokovania medzi kosovským premiérom Albinom Kurtim a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom označil za zložité. Kurti nový návrh EÚ odmietol, Vučič s ním súhlasil. "Kurti trvá na dokumente, ktorý de facto začína tým, že Srbsko uzná Kosovo a až potom urobí svoju časť práce, čo samozrejme nie je reálna cesta dopredu," vysvetlil Lajčák.

Séria konzultácií s členskými krajinami Európskej únie

Upozornil, že v tejto chvíli nie je potrebné, aby sa v mene EÚ sústreďoval na ďalšie rokovania s Kosovom a Srbskom. Začína však sériu konzultácií s členskými krajinami EÚ, Britániou a so Spojenými štátmi, na čo využije aj septembrové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Snahou týchto konzultácií je dospieť k jednotnej a koordinovanej reakcii medzinárodného spoločenstva voči vzťahom medzi Srbskom a Kosovom.

Lajčák zdôraznil, že je nevyhnutné, aby sa spustila implementácia dohody o normalizácii vzťahov ešte tento rok. Ak sa podarí proces nastaviť a rozbehnúť, pobeží aj na budúci rok. "Pokiaľ sa tie zásadné rozhodnutia neprijmú do konca roka, obávam sa, že politický kalendár v Európe a v Spojených štátoch bude taký, že odsunie túto agendu do úzadia. Som presvedčený, že dohoda z Ochridu je najlepší dokument. Obe strany ju prijali a bola by škoda, keby zapadla prachom. V tom prípade nás čaká viac konfliktov, eskalácie napätia a možno aj viac násilia na severe Kosova," skonštatoval