Európska únia je pripravená pomôcť Taliansku s vlnou migrantov

RÍM - Európska únia je pripravená pomôcť Taliansku vyrovnať sa s náporom migrantov a utečencov prichádzajúcich po mori na malý ostrov Lampedusa. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) Anitta Hipperová.

Súčasná situácia "opäť podčiarkuje výzvy, ktorým čelíme, a úsilie, ktoré musíme vynaložiť", povedala Hipperová v Bruseli.Dodala, že predsedníčka EK Ursula von der Leyenová je v kontakte s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová telefonovala s ministrom vnútra Matteom Piantedosim s cieľom zistiť, akú podporu môže EÚ krajine poskytnúť.

Taliansko zápasí s prudkým nárastom počtu migrantov. V stredu dorazilo na Lampedusu 2154 migrantov a utečencov. V hlavnom prijímacom centre bolo vo štvrtok ráno zhruba 7000 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb. Z ostrova mali na Sicíliu počas dňa previezť približne 5000 ľudí.

Talianske ministerstvo vnútra zaznamenalo tento rok už takmer 124.000 migrantov, ktorí sa do krajiny dostali cez Stredozemné more. Vlani ich za rovnaké obdobie bolo 65.500, píše agentúra AFP. Tieto čísla ešte neprekonali údaje z roku 2016, keď do Talianska dorazilo vyše 181.00 migrantov.