V Európe sa objavili červené ohnivé mravce! Hmyz z Južnej Ameriky naháňa strach: Nebezpečné uhryznutie aj iné hrozby

Mravčia megakolónia

O tom, že v Európe sa objavili kolónie červených ohnivých mravcov informuje CNN. Pôvod majú v Južnej Amerike, odkiaľ sa časom rozšírili do USA, Číny či Austrálie. V Európe sme však s ich kolóniami doteraz skúsenosť nemali. Ak už sa na kontinente objavili, išlo len o niekoľko kusov, ktoré sa nachádzali v dovážanom tovare.

Tento druh mravcov môže byť agresívny a jeho uhryznutie je bolestivé, môže dokonca spôsobiť alergické reakcie. Kolónie našli neďaleko mesta Syrakúzy na Sicílii. Celkovo tu bolo objavených 88 mravenísk na piatich hektároch pôdy.

Tieto mravce sú rizikom aj preto, že majú neblahý vplyv na miestne ekosystémy. „Je to jeden z najhorších inváznych druhov. Môže sa šíriť znepokojivo rýchlo. To, že sme tento druh našli v Taliansku bolo veľké prekvapenie, no vedeli sme, že tento deň môže nastať, “ uviedol Mattia Menchetti, výskumník z Inštitútu evolučnej biológie v Španielsku.