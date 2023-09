Venezuelský prezident pricestoval do Pekingu na rokovania so Si Ťin-pchingom

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

PEKING - Venezuelský prezident Nicolás Maduro pricestoval v utorok do Pekingu, kde bude rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, informovala agentúra AFP. Maduro v sprievode svojej manželky využil na cestu do Pekingu vysokorýchlostný vlak. Jeho návšteva v Číne sa začala minulý piatok, keď zavítal do mesta Šen-čen, potom odcestoval do Šanghaja a do provincie Šan-tung. V Číne by Maduro mal zotrvať do štvrtka.