Hrozba vojny na ďalšom kontinente! Za všetkým je ropa: Venezuela plánuje inváziu do susednej krajiny

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

CARACAS - Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil štátnym ťažobným spoločnostiam nachystať sa na ťažbu ropy a kovov na území susednej Guyany, na ktoré si Caracas robí nárok. Podľa tlačových agentúr autoritársky vládca v utorok vyhlásil, že venezuelská vláda bezodkladne vydá licencie na dobývanie cenných surovín. Chce tiež navrhnúť zákon, ktorý by vytvoril novú provinciu Esequibo tvoriacu v súčasnosti približne dve tretiny územia Guyany.

Maduro v televíznom vysielaní prehovoril dva dni po referende, v ktorom sa obyvatelia Venezuely vyslovili za to, aby ich krajina prevzala správu nad sporným územím bohatým na suroviny.

Prezident nariadil štátnej ropnej firme PDVSA a železiarňam CVG, aby vytvorili nové divízie určené na ťažbu v Esequibe. Až vzniknú, vláda im podľa neho ihneď vydá licencie, aby mohli začať ťažiť.

Esequibo patrilo v koloniálnom období najskôr k španielskej Venezuele. Vtedajšej britskej kolónii Guyane pripadlo roku 1899 na základe arbitráže pod dohľadom Spojených štátov, Británie a Ruska. Keď v roku 1966 získala Guyana nezávislosť, Venezuela si časť Esequiba začala nárokovať na medzinárodné súdy. Napätie vzrástlo potom, čo bola pri pobreží tohto regiónu nájdená ropa a zemný plyn.

Medzinárodný súdny dvor (ICJ) minulý týždeň krátko pred referendom Caracasu nariadil, aby nepodnikal žiadne kroky, ktoré by zbavili Guyanu kontroly nad Esequibom. Venezuela uistila, že nehľadá dôvod na inváziu do oblasti. Voliči však okrem iného v referende odmietli, aby ICJ rozhodoval územné spory medzi oboma krajinami.

Maduro v utorok hovoril aj o zákone, ktorý by viedol k vytvoreniu provincie Esequibo v rámci Venezuely. Podľa niektorých analytikov je celá vládna kampaň motivovaná snahou vylepšiť preferencie prezidenta pred voľbami, ktoré sa budú konať v budúcom roku.