Kuriozita na švajčiarskom letisku: Lietadlo odletelo s pasažiermi, ale bez ich batožiny!

ŽENEVA - Lietadlo leteckej spoločnosti Swiss v sobotu letelo z Zürichu do Bilbaa bez jedinej batožiny na palube. Prepravca najprv hodinu čakal, či sa nájde potrebný pozemný personál. Keď sa tak nestalo, do Španielska odletel len so 111 cestujúcimi a ich kufre nechal vo Švajčiarsku, napísala agentúra AFP.