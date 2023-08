NASA a SpaceX vyslali k ISS kozmickú loď so štvorčlennou medzinárodnou posádkou

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Terry Renna)

MAY CANAVERAL - Z Kennedyho vesmírneho strediska vyštartovala v sobotu k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) kozmická loď Crew Dragon so štvorčlennou posádku. Informuje správa agentúr AFP a AP.

Misii Crew-7 velí americká astronautka Jasmin Moghbeliová a okrem nej sa na palube kozmickej lode nachádza i Andreas Mogensen z Dánska, Japonec Satoši Furukawa a ruský kozmonaut Konstantin Borisov. Astronauti by na ISS mali doraziť v nedeľu a nahradia tam súčasnú posádku, ktorá je vo vesmíre od marca.

Posádka je zložená z rôznych astronautov

Ide pritom o prvý let do vesmíru, ktorého posádka je zložená z astronautov pochádzajúcich zo štyroch rôznych krajín. Každé miesto v kozmickej lodi tak obsadil astronaut z inej krajiny. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) totiž doteraz do každej posádky letu lode Crew Dragon zaradil dvoch alebo troch svojich astronautov.

"Možno sme na palube štyria členovia posádky pochádzajúci zo štyroch rôznych krajín... no sme zjednotený tím so spoločnou misou," uviedla Moghbeliová. Nosná raketa Falcon 9 vyštartovala s kozmickou loďou Dragon z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride o 3.27 h miestneho času (9.27 SELČ), pričom štart sledovalo okolo 10.000 ľudí. Štart rakety bol posunutý na sobou z piatka.

Siedmy rutinný let na ISS

Ide v poradí o siedmy rutinný let na ISS pre spoločnosť SpaceX, ktorá vyvinula kozmickú loď Dragon. NASA platí SpaceX za tieto lety v rámci programu pre komerčné posádky, ktorého cieľom je znížiť závislosť na ruských raketách pri preprave astronautov do vesmíru. Vesmír je totiž jednou z mála oblastí, kde Spojené štáty a Rusko spolupracujú aj po invázii Ruska na Ukrajinu.

Posádka Crew-7 strávi na ISS šesť mesiacov. Uskutoční vedecké experimenty vrátane zbierania vzoriek počas výstupov do otvoreného kozmu s cieľom určiť, či stanica z ventilov systému na kontrolu prostredia a zabezpečenia životných funkcií (ECLSS) vypúšťa mikroorganizmy. Cieľom je porozumieť, či mikroorganizmy dokážu prežiť a rozmnožovať sa vo vesmíre. Ďalší experiment skúma fyziologické rozdiely medzi spánkom na Zemi a vo vesmíre. Na palube ISS je v súčasnosti sedem osôb. Posádka Crew-6 sa na Zem vráti niekoľko dní po príchode Crew-7.