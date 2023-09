Dvaja ruskí kozmonauti a americká astronautka vyštartovali k vesmírnej stanici

(Zdroj: SITA/Roscosmos space corporation, via AP)

(Zdroj: SITA/Roscosmos space corporation, via AP)

Kozmonauti ruskej agentúry Roskosmos Oleg Kononenko a Nikolaj Čub strávia na ISS rok, astronautka americkej NASA Loral O'Harová šesť mesiacov. O'Harová ani Čub ešte do vesmíru neleteli. Ich kolega Kononenko však už absolvoval štyri takéto lety a podľa NASA bude po skončení novej misie o rok rekordérom, ktorý strávil vo vesmíre najviac času – viac než 1000 dní. Raketa Sojuz MS-24 vyštartovala o 20.44 h miestneho času (17.44 h SELČ). Let k vesmírnej stanici by mal trvať približne tri hodiny. Po spojení s ISS ich privíta sedem astronautov a kozmonautov z USA, Ruska, Dánska a Japonska. Neskôr počas septembra traja z nich pocestujú späť na Zem.