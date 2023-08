Neuveriteľný prípad: Policajti sa nestačili čudovať, opitý šofér (42) bez vodičáku sa takmer upil k smrti!

Vodič (42) bez vodičského preukzau nafúkal pri cestnej kontrole viac ako tri promile (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

DOBRUŠKA – Jazda pod vplyvom alkoholu je v našich končinách takmer na dennom poriadku. I keď sa tresty za porušovanie pravidiel cestnej premávky sprísnili, niektorých vodičov to napriek tomu neodradí, aby ho sem tam porušovali. Tento prípad však patrí do kategórie nepochopiteľných. Nešlo totiž len o porušovanie pravidiel, ale aj o holý život vodiča.

archívne video

Vodič nafúkal dvakrát počas jednej noci (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Policajná hliadka pri meste Dobruška na severe Českej republiky mala v sobotu 19. augusta klasickú službu. Všetko sa zmenilo, keď na vozovke zbadali vozidlo Ford Focus s ŠPZ, ktoré podľa miestnej znalosti mala riadiť osoba bez vodičského preukazu. Automobil preto zastavili. "Muž bol policajtom dobre známy a už na prvý pohľad vyzeral, že rozhodne nie je triezvy," informovala Eliška Pospíšilová, policajná hovorkyňa pre Jičínsko a Rychnovsko.

Dychová skúška

Po vykonaní dychovej skúšky nemohli policajti uveriť tomu, čo vidia. Hodnota na prístroji ukazovala číslo 3,42. Skúšku si vodič (42) teda zopakoval, no pri druhom dýchaní mu tester nameral hodnotu 3,32 promile. Takéto hodnoty alkoholu v krvi hraničia so smrťou. Previnilcovi nezostávalo iné, ako sa priznať. Podľa jeho výpovede mal toho večera vypiť tri litre vína a dva panáky vodky. "Nevadilo mu ani to, že nevlastní vodičský preukaz," dodala Pospíšilová.

Vodič bez vodičáku nafúkal viac ako tri promile! (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Vodič sa dopustil tretného činu, ktorý ho môže vyjsť poriadne draho. Hrozí mu aj pobyt za mrežami. "Muž je svojím konaním dôvodne podozrivý z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu v prípade odsúdenia hrozí až rok za mrežami, peňažný trest alebo zákaz činnosti," dodáva Pospíšilová.